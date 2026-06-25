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الجمعة, 10 يوليو 2026 | 24 مُحَرَّم 1448
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الأسواق

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، وظلت تحوم قرب أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر الذي سجلته الجلسة الماضية دون 4000 في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة.

الذهب انخفض 0.5% إلى 4000 دولارا للأونصة بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، فيما انخفضت الفضة 0.2% إلى 57.50 دولار للأونصة.

الذهب يتراجع بأكثر من 3% ويكسر مستويات 4 آلاف دولار

تراجع الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم، متأثرا بصعود...

Wed, 24 2026

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الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من عام

ارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس، ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى.

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توقعات بـ 3 زيادات للفائدة في عام

وفقا لأداة "فيد ووتش"، يتوقع المتعاملون 3 زيادات في أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا العام، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في أمريكا "المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم"، والمقرر صدورها غدا الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

التعريفات
الذهبالفضةالتضخمأمريكاإيرانالفائدةالفيدرالي
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