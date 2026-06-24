تراجع الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم، متأثرا بصعود الدولار ​وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يقيم المستثمرون التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3% في المعاملات الفورية إلى 3978.79 دولار للأوقية، كاسرا مستويات 4 آلاف دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2025، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ 11 يونيو.

وقال جيوفاني ​ستونوفو ⁠المحلل في يو.بي.إس: "لا يزال الدولار القوي يشكل عائقا أمام الذهب، وضعف الطلب الاستثماري، حسبما يظهر في حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، لا يساعد على تحسين الوضع"، بحسب "رويترز".

وواصل الدولار ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 13 شهرا، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من ⁠حائزي العملات الأخرى.

وتشير أداة فيد ووتش ‌التابعة لمجموعة سي.إم.إي ‌إلى أن الأسواق تتوقع 3 زيادات ​في أسعار الفائدة من ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، مقارنة بتوقع زيادة ‌واحدة فقط قبل اجتماع المجلس الأسبوع الماضي.

وتقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وانخفض سعر الذهب بأكثر من 4% منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ‌الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المعيار ⁠المفضل ⁠لمجلس الاحتياطي لقياس التضخم، والمقرر صدورها غدا الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

من الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، ما أثار شكوكا حول الاتفاق الهش بين الجانبين.