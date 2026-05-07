الذهب مستقر مع تركيز الأسواق على اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أكبر ارتفاع يومي لها منذ نهاية مارس، حيث أدت آمال التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران، إلى انخفاض أسعار النفط وتخفيف المخاوف من التضخم.

المعدن تداول عند 4690 دولارا للأونصة، والفضة عند 77.27 دولار، فيما أثرت أسعار الطاقة المتراجعة على عوائد السندات، وتداول الدولار عند مستويات ما قبل الحرب، وهو أمر إيجابي للذهب الذي يسعر بالدولار.

إيران تقيم اقتراحا جديدا من أمريكا لإنهاء الصراع الذي استمر قرابة 10 أسابيع، وفقا لشخص مطلع على الأمر، في وقت انضمت الصين إلى الضغط العالمي لإنهاء الحرب.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مناسبات عدة إلى قرب التوصل لاتفاق لكنه لم يتحقق، وقال على وسائل التواصل "إن بلاده ستنهي حملتها العسكرية وترفع حصارها عن مضيق هرمز"، على افتراض موافقة إيران على الشروط، وهو ربما افتراض كبير.

تفاؤل هش باتفاق محتمل يدعم المعادن

كتب استراتيجيو "تي دي سيكيوريتيز" في مذكرة "أن الأخبار بشأن اتفاق سلام محتمل تضع المعادن النفيسة ومجمع المعادن الأساسية في موقع متقدم هذا الصباح"، مضيفين "نحذر من أن هذه الأخبار لا تزال هشة للغاية أمام الانعكاس، إذ يبدو أن المطالب الأمريكية والإيرانية لا تزال من دون تغيير مقارنة بالمقترحات السابقة".

بينما سعرت الأسواق الأمل، أطلق رئيسا البنك الفيدرالي في شيكاجو وسانت لويس، أوستان جولسبي وألبرتو موسالم، نبرة حذرة وسلطا الضوء على أن التضخم يسير فوق المستهدف البالغ 2%.

انخفض الذهب 11% منذ اندلاع الصراع أواخر فبراير، حيث أدى إغلاق هرمز وصدمة أسعار الطاقة الناتجة، إلى تقليل احتمالات خفض أسعار الفائدة.