الأسواق

الذهب قرب 5600 دولار مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن

«رويترز»
«رويترز»
الخميس 29 يناير 2026 7:24 |2 دقائق قراءة
الذهب قرب 5600 دولار مع الإقبال على أصول الملاذ الآمنالذهب قرب 5600 دولار مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن. "رويترز"

مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية،  صعد الذهب في المعاملات الفورية ​2.1% إلى 5512 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.

لم يعد وسيلة تحوط

محللون في "أو.سي.بي.سي" قالوا "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات، إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ"، مضيفين "لم يعد مجرد وسيلة تحوط من الأزمات أو التضخم، بل أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما يوفر تنويعا لأنظمة الاقتصاد الكلي".

الذهب كسر ⁠​حاجز 5000 ‌دولار للمرة الأولى يوم الاثنين وارتفع بـ 10% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

الذهب ينخفض مع جني الأرباح. 'رويترز'

من الذهب والفضة إلى "النادرة".. ماذا يحمل 2026 للمعادن؟

تشير توقعات "بلومبرغ انتليجنس" لقطاع المعادن في عام 2026 إلى أن...

Tue, 27 2026

محلل السوق لدى "آي.جي" توني سيكامور قال "على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال 2026، مما يجعل أي ⁠انخفاضات فرصا جذابة للشراء".

لا يزال التوتر الجيوسياسي قائما بعد أن حثت أمريكا أمس الأربعاء إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن الهجوم سيكون أسوأ بكثير، وردت طهران بالتوعد بضرب واشنطن تل أبيب ومن يدعمهما.

"الفيدرالي" الأمريكي يثبت الفائدة في أول اجتماعات 2026

ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند 3.75%، في أول اجتماع له في...

Wed, 28 2026

الفائدة دون تغيير

من ناحية أخرى، قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعليه عزز المتعاملون توقعاتهم بخفض المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في يونيو، لكن ليس قبل ذلك، وقال رئيس البنك جيروم باول، إن التضخم في ديسمبر كان على الأرجح أعلى بكثير من هدفهم البالغ 2%

يستفيد ⁠الذهب وهو وسيلة تقليدية للتحوط من عدم اليقين والتضخم، من أسعار الفائدة المنخفضة، وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائدا بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 64% في 2025.

يناير 2026 أدنى فجوة بين الذهب والفضة منذ 15 عاما .. ماذا يعني ذلك؟

سجل شهر يناير 2026 تحولا لافتا في سوق المعادن النفيسة، مع تقلص...

Mon, 26 2026

الفضة قرب 120 دولارا

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 118.061 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 119.34 دولار في وقت سابق، وتلقت الأسعار دعما من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أرخص للذهب، بجانب نقص المعروض وزخم الشراء، وقفز المعدن 60% حتى الآن هذا العام.

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2710.‌20 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، لكن البلاديوم هبط 1.3 بالمئة إلى 2048.14 دولار للأونصة.

التعريفات
الذهبالفضةالبلاتينالبلاديومالفائدةالفيدراليأمريكاإيرانالدولارالبنوك المركزية
