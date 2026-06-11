الذهب عند أدنى مستوى في 6 أشهر وسط مخاوف من رفع الفائدة

هبط الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أشهر مع ارتفاع أسعار النفط عقب الضربات أمريكا الجديدة على إيران، ما زاد من المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

سعر الذهب انخفض 1% إلى 4064 دولارا للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر في وقت مبكر اليوم، كما هبط سعر الفضة بنسبة 2% إلى 63.50 دولار للأونصة.

قالت أمريكا إنها أكملت ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن طهران بتعطيل المفاوضات بشأن اتفاق سلام مؤقت، قبل أن تعلن الأخيرة إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، ردا على ذلك.

الهجمات أكدت نفاد صبر أمريكا المتزايد إزاء فشلها مع إيران بالتوصل إلى اتفاق، وقد أدت الحرب التي دخلت شهرها الرابع، إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما تسبب برفع أسعار النفط واحتمالية رفع الفائدة في ظل السعي لكبح التضخم.

قيمة الذهب منذ بداية الحرب

تسارع معدل التضخم في أمريكا خلال مايو إلى أسرع وتيرة له منذ 3 سنوات، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، متجاوزة مكاسب الأجور، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% مقارنة بأبريل و 4.2% عن العام السابق، وهو أكبر صعود منذ أوائل 2023، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الأربعاء.

يتداول الذهب حاليا عند مستوى يقل بـ 22% عن مستواه قبل اندلاع الحرب نهاية فبراير، كما أدى هبوط المعدن دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم إلى مزيد من عمليات البيع، نظرا إلى أهمية هذا المستوى بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين.