الدولار يختتم أفضل شهر له منذ 2024 بفضل حرب إيران





يقترب الدولار الأمريكي من تسجيل أفضل أداء شهري منذ أكتوبر 2024، في ظل حرب في الشرق الأوسط قلبت أسواق الطاقة رأساً على عقب، وأثرت سلباً على التوقعات الاقتصادية، وأدت إلى اندفاع المستثمرين على العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

ارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنحو 3% خلال هذا الشهر، بدعم من التدفقات إلى الملاذ الآمن.

كما حظيت العملة الخضراء بدعم من مكانة الولايات المتحدة كأكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وسط قفزة في أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

ويرى نواه بوفام، الاستراتيجي لدى "سي آي بي سي كابيتال ماركتس" (CIBC Capital Markets)، أن "الدولار ارتفع أيضاً بدعم الطلب عليه كملاذ آمن في ظل تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي".