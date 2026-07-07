حافظ الدولار على أعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى في مستهل التعاملات ​الآسيوية اليوم، بعدما استأنفت الولايات المتحدة ‌هجماتها على إيران، ما أعاد تصعيد التوتر الجيوسياسي ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وجرى تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ​الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.18 ​وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من ⁠يوليو .

وجاء الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا ​بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الهجمات ​على إيران أمس، وألغت ترخيصا كان يسمح للجمهورية الإسلامية ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز.

وأضافت تحركات الملاذات الآمنة دعما للدولار، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بأكثر من 3% بعد إعلان واشنطن إلغاء الترخيص الذي كان يسمح لإيران ببيع النفط، بالتزامن مع شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الشحن في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وفي سوق العملات، تراجع اليورو إلى 1.0814 دولار، بينما استقر الين قرب 147.8 ين للدولار، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. كما تلقت العملة الأمريكية دعما إضافيا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة والتضخم العالمي، في وقت يترقب فيه المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.