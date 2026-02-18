الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأسواق

الأسهم السعودية تبدأ أولى جلسات رمضان على ارتفاع بدعم معظم الشركات

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد من الرياض
الأربعاء 18 فبراير 2026 17:18 |1 دقائق قراءة
الأسهم السعودية تبدأ أولى جلسات رمضان على ارتفاع بدعم معظم الشركات

كسرت الأسهم السعودية سلسلة تراجع دامت 3 جلسات، وبدأت أولى جلسات رمضان بمكاسب، وسط دعم من معظم الشركات على رأسها "أرامكو"، ليغلق "تاسي" عند 11155 نقطة رابحا 0.5%، فيما تراجعت قيم التداول 18% مسجلة 3.8 مليار ريال.

دافعت السوق عن خسارة مستويات 11 ألف نقطة، لتنشط قوى الشراء عند الاقتراب منها. فخلال تعاملات اليوم، فقدت السوق 0.7% لتصل 11018 نقطة، وبعدها بدأت عمليات شراء مكثّفه عوّضت جميع الخسائر وأدخلت "تاسي" للمنطقة الخضراء.

حافظت السوق على مستوياتها فوق المتوسطات، ما يبقي فرص امتداد الارتفاع. إلا أن الاستدامة مرهونة بالنتائج المالية للشركات.

على صعيد القطاعات، تراجعت 8 قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر القطاعات المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ3.1%، بينما جاء "الرعاية الصحية" على رأس المتراجعة بـ1.44%. أما الأعلى تداولا فكان "البنوك" بقيمة 849 مليون ريال.

اقتصادأسهمالسعوديةتداولرمضان
