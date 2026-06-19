الثلاثاء, 28 يوليو 2026|12 صَفَر 1448
الاقتصادية
الأسواق

تتأهب البنوك المركزية للكشف عن مدى قلقهم حيال عودة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، حيث ستكشف قرارات أسعار الفائدة في دول السبع هذا الأسبوع، عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، حتى وإن لم يتخذ أي منها إجراء لمواجهته في الوقت الراهن.

رئيس الفيدرالي كيفن وارش خلال حديثه أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.

رئيس الفيدرالي يظهر نبرة متشددة مع احتدام الخلاف حول التضخم

شدد رئيس الفيدرالي كيفن وارش أكثر من مرة هذا الأسبوع على أن...

Sun, 19 2026

مخاطر التضخم

تزامنا مع إشارة المركزي الأوروبي لاستعداده لرفع أسعار الفائدة مجددا، تشير رهانات المستثمرين لاحتمال اتخاذ خطوات بدءا من سبتمبر في دول المجموعة، حتى وإن كان الاقتصاديون أقل يقينا.

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لا يمثل صعود سعر النفط الخام لفترة وجيزة فوق مستوى 100 دولار، الذي كان قد تجاوزه آخر مرة قبل شهرين، سوى أحد مخاطر التضخم المحتملة التي تواجه صناع السياسات النقدية.

رفع الأسعار تدريجيا.. إستراتيجية جديدة لمواجهة الرسوم الجمركية

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Sun, 12 2026

طفرة Ai وعودة الرسوم

بجانب ارتفاع أسعار فئات أخرى من الطاقة مثل الغاز، يركز المستثمرون على تداعيات الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وكذلك مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية بعد الانتكاسات التي واجهها أمام المحكمة العليا.

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قلق في أسواق السندات

تشير أسواق السندات العالمية إلى قدر من القلق بين المستثمرين، بعدما قفزت عوائد دول السبع، واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما يوم الجمعة، بقوة من أعلى مستوياته منذ 2007.

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تتعرض السندات العالمية لضغوط حادة بفعل أحدث موجة صعود في أسعار...

Fri, 24 2026

قد تظهر تداعيات أخرى لتجدد ارتفاع تكاليف المعيشة في قرارات البنوك المركزية حول العالم، إذ من المقرر صدور أكثر من 12 قرارا خلال هذا الأسبوع.

على صعيد آخر، ستحظى بيانات النمو والتضخم في منطقة اليورو، وأسعار المستهلكين في طوكيو، وصادرات كوريا، بمتابعة دقيقة من الأسواق.

التعريفات
الحربالطاقةالنفطالتضخمالفائدةالسنداتالبنوك المركزيةالذكاء الاصطناعيالرسوم الجمركية
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