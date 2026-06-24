



تتوقع شركة "أليانز" (Allianz SE) أن يواجه قطاع التأمين مطالبات كبيرة تتعلق بالسفن التي تضررت خلال حرب إيران.

أفادت الشركة في تقريرها السنوي عن السلامة والشحن بأنها تلقت بالفعل مطالبات من هذا النوع ناجمة عن النزاع، قد يشمل بعضها خسائر كلية للسفن. ولم يحدد التقرير قيمة الخسائر المحتملة، لكنه قدر أن سفناً وشحنات بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليار دولار كانت عالقة في الخليج العربي حتى 15 يونيو.

وشهدت أقساط التأمين في هذا القطاع المتخصص، المعني بحماية السفن من مخاطر الحرب، ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة النزاع. وبينما يعني ذلك أن بعض السفن قد تدفع أكثر من مليون دولار عن كل رحلة دخول إلى مضيق هرمز أو خروج منه، فإن هذه الإيرادات تتأثر سلباً عند وقوع عدد كبير من الحوادث. ففي الأيام الأولى للحرب، كانت الهجمات على السفن شبه يومية.

قال ريجيس برودان، الرئيس العالمي لقسم مطالبات التأمين البحري في "أليانز كوميرشال" (Allianz Commercial): "من الواضح أن الخسائر في الأرواح والأضرار المادية، سواء للسفن أو حمولتها، هي الأسباب الرئيسية حتى الآن".

تشمل السفن المتضررة سفن حاويات وسفن بضائع سائبة وناقلات نفط استُهدفت بمُسيرات وصواريخ، وفق التقرير.