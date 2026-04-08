أصول الأسواق الناشئة ترتفع مع تعزز الشهية للمخاطرة

ققت أصول الأسواق الناشئة مكاسب بعد أن أدى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط حاد في أسعار النفط مما أنعش شهية المخاطرة.

ارتفع مؤشر "MSCI" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 4.3% يوم الأربعاء، في حين صعد نظيره للعملات بنسبة 0.8%.

تراجع سعر خام برنت بنسبة 16% إلى 91.70 دولار للبرميل خلال الجلسة. وشهدت السندات انتعاشاً ملحوظاً.

جاء الطلب القوي على أصول الأسواق الناشئة ضمن موجة صعود عالمية، مدفوعة باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والذي يُتوقع أن يسفر عن إعادة فتح مضيق هرمز.

كما أدى تراجع أسعار النفط إلى إحياء الآمال في قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستئناف خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

قال بريندان مكينا، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي للأسواق الناشئة لدى "ويلز فارغو": "إن الأصول ذات معامل بيتا المرتفع، التي تعرضت لبعض الضغوط مؤخراً، قد تستفيد من ذلك"، بما في ذلك جنوب أفريقيا وتشيلي ومعظم مستوردي النفط في دول آسيا الناشئة لا سيما إندونيسيا وكوريا الجنوبية.

وأضاف: "هذا أمر إيجابي في المجمل للأسواق الناشئة حالياً، ولكن إذا لم نحرز تقدماً، فقد تعود علاوة المخاطر الجيوسياسية لتنعكس سريعاً في أسعار أصول الأسواق".

مكاسب العملات الآسيوية أمام الدولار

في آسيا، تصدرت عملات الدول التي تستورد النفط بشكل صافي مثل الوون الكوري والبات التايلندي والبيزو الفلبيني، قائمة المكاسب مقابل الدولار.

ارتفع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 2.4% مقابل الدولار، فيما صعد البيزو المكسيكي 1.2% خلال التداولات.

قال كيري كريج، استراتيجي الأسواق العالمية في "جيه بي مورغان آسيت مانجمنت" (JPMorgan Asset Management) :"الاختبار الحقيقي سيكون في المستوى الذي تستقر عنده أسعار النفط مع استمرار المفاوضات".

وأضاف "أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لخفض الطلب بشكل حاد، ولكن من المرجح أن تحافظ على علاوة المخاطر وتظل أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام".

هبوط السندات الهندية

في قطاع الدخل الثابت، انخفض العائد على السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، وهو أكبر هبوط منذ عام 2022، ليصل إلى 6.91%.

هبط العائد على السندات الإندونيسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس، بينما تراجع عائد السندات الكورية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 3.64%.