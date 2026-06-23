أسعار الفضة تهبط 4% مع تزايد المخاوف من رفع الفائدة الأمريكية

هبطت أسعار الفضة بعدما طغت المخاوف من التضخم على التفاؤل الأولي بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

انخفض سعر المعدن الأبيض في المعاملات الفورية بما يصل إلى 4.3% إلى 62.26 دولار للأونصة. ليمحو مكاسب طفيفة حققتها في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء. وأدى ارتفاع أسعار المستهلكين، نتيجة حرب إيران التي استمرت أربعة أشهر تقريباً، إلى زيادة احتمال رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، ما يشكل عامل ضغط على المعادن النفيسة، إذ لا تُدّر عائداً.

من وراء للقفزة التي حققتها أسعار الفضة منذ بداية العام؟