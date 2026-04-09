أسعار الذهب تستقر بعد مكاسب وسط ترقب مسار الحرب

استقر الذهب بعد مكاسب استمرت يومين، في وقت قيم المتداولون احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب إيران، حتى مع تهديد الاشتباكات المتقطعة بتقويض وقف إطلاق نار هش.

كانت السبائك اليوم الخميس قرب 4715 دولارا للأونصة، بعد أن ارتفعت 1.5% خلال الجلستين السابقتين، فيما تراجعت الفضة 0.4% إلى 73.82 دولار.

قالت أمريكا أنها ستجري محادثات مباشرة مع إيران التي اعتبرت هجمات إسرائيل على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي لم يمض عليه سوى يوم، وظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير رغم تعهدات ضمان المرور الآمن.

ارتفع النفط مجددا بعد أكبر تراجع يومي له منذ أبريل 2020، بينما صعدت الأسهم وانخفض الدولار يوم الأربعاء، ما دعم الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.

تداول الذهب إلى حد كبير بالتوازي مع الأسهم منذ بدء الحرب قبل 6 أسابيع، مع تراجع جاذبيته كملاذ آمن لدى بعض المستثمرين الذين اضطروا لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى.

محللو "ستاندرد تشارترد" كتبوا في مذكرة "دور الذهب كمزود للسيولة، وليس كأداة لتنويع المحافظ أو كملاذ آمن، لا يزال في الواجهة"، مضيفين "يبدو أن التعافي هش على المدى القصير"، مشيرين إلى أن السبائك من المرجح أن تجد دعما أكبر في السوق الفعلية.

التضخم والسياسة النقدية يحددان الاتجاه

أدت الحرب التي دخلت شهرها الثاني، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم، ما يزيد احتمالية تأجيل البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة أو حتى رفعها، ويعد ذلك عاملا سلبيا للذهب الذي لا يدر عائدا، إذ يستفيد عندما تكون تكاليف الاقتراض منخفضة.

في المقابل قد تؤدي حرب مطولة أيضا إلى تباطؤ النمو، ما يضر بسوق العمل الأمريكية ويستدعي خفض الفائدة، وأظهرت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و 18 مارس، التي نشرت أمس الأربعاء، أن صناع السياسات يوازنون بين هذه السيناريوهات المتباينة للاقتصاد الأمريكي.