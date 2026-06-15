"أرامكو" يضغط على "تاسي" رغم ارتفاع معظم الشركات

تراجعت الأسهم السعودية بشكل طفيف رغم ارتفاع معظم الشركات في أداء معاكس للجلسة السابقة، إلا أنها حافظت على مستوياتها فوق 11 ألف نقطة وسط نشاط في قيم التداول.

افتتحت السوق بمستوى أعلى من إغلاق الجلسة السابقة، لتعكس قوة الطلب في مزاد الافتتاح لتصل ذروة المكاسب 55 نقطة خلال الجلسة، إلا أنها فقدت مكاسبها في نهاية التعاملات لتغلق السوق منخفضة 0.1% عند 11096 نقطة، بضغط رئيس من "أرامكو" ليخفي أثر ارتفاع معظم الشركات.

أظهرت السوق عجزها عن الاستقرار أعلى من 11100 نقطة خلال الأسبوع، ما يعكس تردد المتعاملين من دفع التسعير نحو الأعلى في ظل قرب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء المقبل، وكذلك انتهاء الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب ظهور النتائج المالية للشركات.

تاسي

من ناحية فنية، لا تزال السوق متفوقة على متوسط 200 يوم، وأعلى من 11080 نقطة التي تشكل دعما للمؤشر، إلا أن السوق لم تستقر بعد فوق تلك المستويات، ما يبقي فرص عودة الضغوط البيعية.

فيما يخص أداء القطاعات، تراجعت 9 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "النقل" بنحو 3.4%، بينما جاء "التأمين" على رأس المتراجعة بـ1.5%، بينما كان الأعلى تداولا "البنوك" بنحو 1.5 مليار ريال.