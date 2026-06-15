الأسهم العالمية تواصل انتعاشها بعد إعلان اتفاق السلام

ارتفعت الأسهم و أسعار السندات عالمياً بفعل موجة ارتفاع مدعومة بحالة من الارتياح، في حين تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز.

صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.3% متجاوزاً أعلى مستوى له خلال الجلسة قبل اندلاع الحرب، كما تقدمت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" 2%، فيما ارتفعت عقود مؤشر "إس آند بي 500" 1.2%. وقاد مؤشرا " نيكاي 225 " الياباني و"كوسبي" الكوري الجنوبي ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية بنسبة 3%.

في المقابل، يتجه الدولار إلى تسجيل أدنى مستوى له في أسبوعين، وتراجع سعر مزيج "برنت" دون 84 دولاراً للبرميل.

اتفاق السلام بين الجانبين يمهد الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف، وأربك الاقتصاد العالمي، وأثار التقلبات في مختلف الأسواق المالية منذ نهاية فبراير. وقد يسهم استئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تتضمنها أسعار الخام، ما سيوفر قدراً من الارتياح لصناع السياسات في معركتهم مع التضخم.

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قال كريستوفر دمبيك، مدير أول للاستثمار لدى "بيكتيت أسيت مانجمنت" (Pictet Asset Management)، إن "الإقبال على المخاطر يعود، لكن المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان سيُعاد فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ومتى سيحدث ذلك فعلياً". وأضاف: لا يملك ترمب سجلاً جيداً في الاتفاقات الدائمة في الشرق الأوسط، لذا فهناك احتمال لتصاعد التوترات مجدداً خلال الصيف".