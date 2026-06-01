الأسهم الآسيوية عند مستويات قياسية بدعم رهانات الذكاء الاصطناعي

سجلت الأسهم الآسيوية مستويات قياسية جديدة اليوم، مدفوعة بموجة صعود قوية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع استمرار المستثمرين في تعزيز رهاناتهم على القطاع الذي يقود مكاسب الأسواق العالمية. وجاء هذا الأداء القوي رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 93 دولاراً للبرميل، وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية الأوسع نطاقاً بنحو 1% إلى مستوى قياسي جديد، فيما سجلت مؤشرات كوريا الجنوبية وتايوان واليابان مستويات غير مسبوقة، مدعومة بالطلب المتزايد على أسهم شركات الرقائق والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما واصلت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" الأميركي مكاسبها بعد إغلاق وول ستريت عند مستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي.

قادت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المكاسب في المنطقة، إذ قفز سهم "سوفت بنك غروب" اليابانية بما يصل إلى 11% مع تنامي التفاؤل بشأن استثماراتها في "آرم هولدنغز" ومطورة "تشات جي بي تي"، شركة "أوبن إيه آي". كما ارتفع سهم "إل جي إلكترونيكس" (LG electronics) الكورية الجنوبية بنحو 30%.

وأظهرت بيانات التداول تبايناً محدوداً بين أسواق المنطقة، إذ وسّع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي مكاسبه إلى أكثر من 4%، بينما واصلت تجارة الذكاء الاصطناعي إثبات أنها منفصلة إلى حد كبير عن المخاوف الجيوسياسية، رغم استمرار العقود الآجلة للنفط الخام عند مستويات مرتفعة.

كما صعد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنحو 0.8%، وارتفع مؤشر "نيكاي 225” 0.8% ليستقر عند 66900 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 67 ألف نقطة خلال تداولات اليوم، في حين قفز مؤشر "تايكس" التايواني 1.9% إلى مستوى قياسي فوق 45 ألف نقطة، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا وتفاؤل الطلب على الذكاء الاصطناعي.

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في المقابل، تراجع مؤشر "توبكس" الياباني 0.6%، وانخفض مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي 0.2%، فيما هبط مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني 0.1%، في إشارة إلى أن مكاسب المنطقة تركزت بصورة أساسية في الأسواق المرتبطة بقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ضغوط التضخم

يأتي هذا الأداء في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت 93 دولاراً للبرميل وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط وغموض مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. ورغم ذلك، يرى المستثمرون أن الزخم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي ما يزال العامل الأكثر تأثيراً في تحركات أسواق الأسهم العالمية.

ويرى محللون أن استمرار تدفقات الأموال إلى شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق يدعم الاتجاه الصعودي للأسواق الآسيوية، إلا أن بعضهم يحذر من أن الارتفاعات المتسارعة قد تزيد احتمالات حدوث تصحيح سعري مستقبلاً، خاصة إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها أو تدهورت الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.