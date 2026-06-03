"OECD": مصير الاقتصاد العالمي يتوقف على حرب إيران

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن مصير الاقتصاد العالمي بات مرتبطاً بمسار الصراع في الشرق الأوسط، الذي كبح النمو الاقتصادي وقد يؤدي إلى ركود اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم.

وأضافت المنظمة، ومقرها باريس، في أحدث تقرير لها عن الآفاق الاقتصادية، أن الضغوط التضخمية وضعف الطلب سيستمران لفترة من الزمن، وقد يتفاقمان حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

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حتى في حال اقتصار الاضطرابات على فترة محددة، رفعت المنظمة تقديراتها للتضخم في عام 2027، بينما أجرت تعديلات طفيفة فقط على توقعات النمو الضعيفة أساساً التي كانت قد أعلنتها في مارس.