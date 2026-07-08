وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا إلى نحو 11 مليار ريال خلال 2025، فيما بلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 66.3 مليار ريال خلال الأعوام الـ5 الأخيرة (2021–2025)، ما يعكس استمرار العلاقات التجارية بين البلدين وتنوع تدفقات السلع.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية السعودية إلى كندا 6.3 مليار ريال خلال 2025، بارتفاع 0.6% على أساس سنوي.

يضاف إلى هذا 126 مليون ريال صادرات معاد تصديرها، فيما بلغت الواردات من كندا 4.5 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 0.5%.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى إلى السعودية منذ توليه رئاسة الحكومة 2025، وذلك عقب مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة التركية أنقرة.

سيجري رئيس الوزراء الكندي مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على مجالات الطاقة، والمعادن الحرجة، والاستثمار، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى التعاون الدفاعي، بحسب ما ذكره بيان مكتب رئيس الوزراء الكندي.

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جاءت المنتجات المعدنية في صدارة الصادرات الوطنية السعودية إلى كندا بقيمة تقارب 6 مليارات ريال، تلتها الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 199 مليون ريال.

الفواكه حلت ثالثا بنحو 24 مليون ريال، ثم الحديد والصلب بقيمة 12.4 مليون ريال، إضافة إلى الألبان والبيض ومنتجات حيوانية صالحة للأكل بقيمة 6.8 مليون ريال.

أما الصادرات المعاد تصديرها، فتصدرتها الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 43.5 مليون ريال، تلتها الأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية بقيمة 26.8 مليون ريال.

جاءت بعد ذلك "المركبات الجوية" وأجزاؤها بقيمة 16.8 مليون ريال، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 14.4 مليون ريال.

يضاف إلى هذا السيارات وأجزائها بقيمة 11.8 مليون ريال.

السيارات في مقدمة واردات السعودية من كندا

في المقابل، تصدرت السيارات وأجزاؤها الواردات السعودية من كندا خلال العام الماضي بقيمة 1.32 مليار ريال، تلتها الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 735.5 مليون ريال.

جاءت المنتجات الصيدلانية ثالثا بقيمة 462.1 مليون ريال، ثم الأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية بقيمة 329.4 مليون ريال.

بلغت واردات السعودية من الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها نحو 238.6 مليون ريال.

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نمو مطرد في التبادل التجاري بين البلدين

سجل التبادل التجاري بين البلدين 14.8 مليار ريال في 2021. وفي 2022، سجل 16 مليار ريال.

أما في 2023 فبلغ حجم التبادل التجاري 12.1 مليار ريال في 2023، ثم نما إلى 12.5 مليار ريال في 2024.

العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 11 مليار ريال، وفق البيانات السنوية.

ستتطرق محادثات رئيس الوزراء الكندي في الرياض إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة.

مكتب كارني أوضح أنّ هذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس وزراء كندي إلى السعودية منذ 26 عاماً، حيث كان جان كريتيان آخر رئيس وزراء كندي يزور السعودية عام 2000.

وحدة التحليل المالي