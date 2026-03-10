2925 رخصة تعدين سارية في السعودية حتى نهاية العام الماضي

وصل عدد الرخص التعدينية السارية في السعودية إلى 2925 رخصة، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فيما بدأ العام الماضي الإنتاج من 1201 مصنع، وفقا للبيانات المعلنة اليوم الثلاثاء.

مؤشرات قطاعي الصناعة والتعدين لعام 2025 التي أعلنتها الوزارة، أظهرت نموا متسارعا في الأنشطة الصناعية والتعدينية في السعودية.

أصدرت الوزارة العام الماضي 1660 ترخيصًا صناعيًّا، باستثمارات تتجاوز 76 مليار ريال.

إجمالي الوظائف التي ستوفرها هذه التراخيص يقدر بنحو 34,847 ألف وظيفة.

المصانع التي بدأت الإنتاج العام الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 31 مليار ريال، يصل حجم قواها العاملة إلى نحو 45,454 ألف عامل.

جهود مستمرة لتطوير قطاع التعدين

في قطاع التعدين، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 736 رخصة تعدينية جديدة في 2025.

شملت الرخص الجديدة 479 رخصة كشف، و127 رخصة محاجر مواد بناء، و61 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير.

كما ضمت 52 رخصة استطلاع، و17 رخصة فائض خامات معدنية.

الرخص التعدينية السارية حتى نهاية العام الماضي توزعت بين 1,553 رخصة لمحاجر مواد البناء، و1,018 رخصة كشف، و275 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير.

إضافة إلى ذلك، شملت هذه الرخص 67 رخصة استطلاع، و12 رخصة فائض الخامات المعدنية.