200 مليون ريال من البنوك السعودية لرفع الوعي المالي وتجنب الاحتيال

قدمت البنوك السعودية أكثر من 200 مليون ريال إلى لجنة الإعلام والتوعية المصرفية منذ انطلاقها قبل 20 عاما وذلك لرفع الوعي المالي وتقليل عمليات الاحتيال وفقا لما ذكرته لـ ⁧‫"الاقتصادية" الأمينة العامة للجنة رابعة الشميسي.

وأشارت إلى أن الدعم يأتي لتنفيذ مبادرات وحملات توعوية، تعمل بخطط إستراتيجية واضحة تستهدف تعزيز الوعي المالي عبر شراكات فاعلة مع القطاع الحكومي والخاص والجهات غير الربحية، مضيفة "لدينا أكثر من 50 شريكا بشكل عام، وهدفنا الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع".

وذكرت الشميسي إطلاق اللجنة لمبادرة "الوعي بالاستثمار" كأحد أبرز مشاريعها الحالية، موضحة أنها تهدف إلى تشجيع الجمهور للتعرف على أدوات ومخرجات الاستثمار الموجودة التي تقدمها البنوك السعودية، وبناء قرار استثماري واعٍ وآمن.

أرباح البنوك السعودية نمت خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي بنحو 7.6% لتصل إلى 23.95 مليار ريال، فيما نمت بنحو 1.3% مقارنة بالربع السابق لتتمكن البنوك من مواصلة تحقيق أرباح قياسية للمرة التاسعة على التوالي، مع ذلك جاءت الأرباح أعلى من التوقعات بنحو 3%، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

للمرة الأولى منذ 5 سنوات على الأقل، نمت محفظة القروض من رقم واحد بنحو 7.7% مقارنة بنمو في الفترة المماثلة عند 16.5%، في ظل عدد من التغيرات، أبرزها استمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا رغم تراجعها الطفيف، وكذلك اتجاه البنوك إلى تشديد معايير منح القروض الجديدة.

وأكدت الشميسي أن المرحلة القادمة ستشهد توسعا في الحملات الرقمية والتوعوية الميدانية، بالتعاون مع جميع الشركاء، لترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار ومكافحة الاحتيال المالي.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قد احتفت في الرياض أمس بشركائها الإستراتيجيين في لقاء "شركاء البنوك السعودية - أثر 20 عاما"، بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس اللجنة ومسيرتها في نشر الوعي المالي في المجتمع.

وتأسست لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عام 2006 تحت مظلة البنوك السعودية بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي "ساما". وتهدف إلى نشر الثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال المالي.