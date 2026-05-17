100 ألف معدّة.. دعم "ريف سعودية" للمزارعين والصيادين في 5 أعوام

بلغ عدد المعدات التي دعم بها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" المزارعين والصيّادين والنحّالين في أنحاء السعودية منذ عام 2021 أكثر من 100 ألف معدّة، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" ماجد البريكان، المتحدث الرسمي باسم البرنامج.

نهاية العام الجاري سيُكمل البرنامج توريد جميع هذه المعدات والآلات، التي تشمل محرّكات قوارب صيد حديثة، وتزويدها بأجهزة استغاثة عبر الأقمار الصناعية، وعيادات متنقلة لتشخيص آفات النباتات، ومعدات حصاد المحاصيل البعلية، وحرّاثات وآليات ومعدات زراعية حديثة، وأدوات نحالة وطرودا وعيادات نحل متنقلة.

منطقة الرياض استحوذت وحدها على نحو 93 ألف معدة وآلية من إجمالي التوريدات، أي 93% من إجمالي التوريدات، تلتها منطقة جازان بنحو 3650 معدة وآلية حديثة، ثم منطقة عسير بما يقارب 1000 معدة وآلية.

برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" أطلق رسميا عام 2019، بهدف دعم صغار المزارعين والأسر المنتجة وتحسين القطاع الزراعي الريفي، لكن برنامج توريد المعدات بدأ عام 2021.

450 محرك حديث لقوارب الصيد

يستهدف البرنامج دعم عدة قطاعات، تشمل مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفواكه، ومربي الماشية، وصغار الصيادين، إضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

المشاريع تضمنت توريد 450 محركا حديثا لتزويد قوارب الصيد الخاصة بصغار الصيادين السعوديين بمحركات بحرية ذات كفاءة عالية، للإسهام في رفع كفاءة وموثوقية وسائل الصيد البحرية لصغار الصيادين، من خلال استبدال المحركات القديمة أو ذات الكفاءة المنخفضة.

تشمل كذلك توريد 1000 جهاز استغاثة عبر الأقمار الصناعية وتركيبها على قوارب الصيد بما يسهم في تمكين صغار الصيادين، عبر توفير أدوات تقنية حديثة تحمي الأرواح، وتحدّ من الخسائر البشرية والمادية.

معدات وتقنيات رصد الآفات لدعم المزارعين

كما تضمنت توريد 4 عيادات متنقلة بملحقاتها، لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية، والإسهام في تعزيز قدرات الكشف المبكر والرصد الميداني للأمراض والآفات التي تؤثر على جودة وإنتاجية هذه المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والزراعية، بما يحقق الاستدامة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والوقاية النباتية.

يورّد البرنامج كذلك 171 معدة زراعية حديثة، لخدمة وحصاد المحاصيل البعلية في منطقتي مكة المكرمة وجازان، بهدف دعم وتنمية قطاع الزراعة البعلية، ورفع كفاءة العمليات الزراعية المرتبطة بحصاد المحاصيل، بما يُسهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد الزراعي، إضافة إلى تمكين المزارعين من الاستفادة من التقنيات والمعدات الحديثة في عمليات الحصاد.

شملت التوريدات أيضا 155 حرّاثة وآلات زراعية حديثة، لإعداد التربة والزراعة الحديثة لخدمة مزارعي المحاصيل البعلية في جازان؛ بما يُسهم في تطوير أساليب إعداد التربة والزراعة بما يتناسب مع طبيعة البيئات الزراعية البعلية، وتحسين استغلال مياه الأمطار، والموارد الطبيعية المتاحة.

يضاف إلى هذا توريد 18 معدة ومادة زراعية لمشروع الوحدة البحثية لوادي بن هشبل في عسير، للإسهام في دعم الأنشطة البحثية والتجارب الزراعية، وتعزيز كفاءة العمل البحثي والتطبيقي في مجال الزراعة، بما يُسهم في تطوير وتحسين الممارسات الزراعية، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي.

1800 طرد للنحّالين

أشار البريكان إلى أن التوريدات تضمنت مشروع توريد أدوات ومعدات حديثة للنحالين، حيث تم توريد 1800 طرد لجميع مناطق المملكة، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع تربية النحل، من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة العسل، إضافة إلى تبني التقنيات الحديثة ودعم التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.

يُعزّز هذا مشروعات إنشاء وتشغيل محطات تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود.

الدعم شمل مشروع توريد 7 أنظمة لفحص أمراض وآفات النحل في المحاجر، للإسهام في تعزيز منظومة الرقابة الصحية والبيطرية على المناحل والنحل، ورفع كفاءة الكشف المبكر عن الأمراض والآفات والحد من انتشارها.

الأنظمة شملت 3 مختبرات متنقلة مع تجهيزاتها، و4 عيادات.