"وول ستريت جورنال": لاجارد تقول إن خطتها الأساسية هي استكمال ولايتها في المركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن خطتها الأساسية تقضي باستكمال ولايتها حتى نهايتها، وذلك عقب تقرير أشار هذا الأسبوع إلى أنها تعتزم التنحي عن منصبها مبكراً.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "عندما أنظر إلى هذه السنوات التي مرّت، أعتقد أننا حققنا الكثير... أنني حققت الكثير "، مضيفة "علينا ترسيخ ذلك وضمان صلابته وموثوقيته، لذا خطتي الأساسية هي أن ذلك سيستغرق حتى انتهاء ولايتي".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت يوم الأربعاء بأن لاغارد ستغادر البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية ولايتها الممتدة لثماني سنوات، إفساحاً في المجال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كي يلعب دوراً في اختيار خلف لها استباقاً لانتخابات فرنسية قد تمهّد لصعود اليمين المتطرف.

وفي حين أكد البنك المركزي الأوروبي آنذاك أن لاغارد "تركز بالكامل على مهامها"، مشيراً إلى أنها "لم تتخذ أي قرار بشأن نهاية ولايتها"، فإن ذلك أشار ضمناً إلى أنها تدرس فعلاً مغادرة منصبها مبكراً.

ذكرت لاغارد لـ"وول ستريت جورنال" أن مهمتها تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، إلى جانب "حماية اليورو وضمان بقائه عملة قوية ومتماسكة وملائمة لمستقبل أوروبا"، وامتنعت عن التعليق على تقرير "فايننشال تايمز".

رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي

كان قد أُثير سابقاً أن لاغارد تعتزم مغادرتها البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها أيضاً، إلا أنها نفت في يونيو الماضي التكهنات بأنها تخطط لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، وقالت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" مؤخراً إنها ليست "ممن ينسحبون".

لكن هذه التكهنات تجددت مع إعلان محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دو غالو مغادرته منصبه قبل انتهاء ولايته، أي قبل انتخابات فرنسا المقررة العام المقبل.

وقالت لاغارد لـ"وول ستريت جورنال" إن المنتدى الاقتصادي العالمي "أحد الخيارات العديدة المطروحة" التي قد تنظر فيها بعد مغادرتها البنك المركزي الأوروبي.

قلق أوروبي من صعود اليمين المتطرف

يدفع احتمال فوز "حزب التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان أوروبا إلى تسريع خطوات حماية مؤسساتها الأكثر حساسية، إلا أن محاولة الالتفاف على تداعيات الانتخابات تثير مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأوروبي سياسياً.

رداً على ذلك، قالت لاغارد لـ"وول ستريت جورنال": "أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي مؤسسة تحظى باحترام ومصداقية كبيرين، وآمل أنني أسهمت في ذلك".