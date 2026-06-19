ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الجمعة.

أعرب شريف عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن ترحيب المملكة بالوصول إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها باكستان.

أكد ولي العهد السعودي تطلّع المملكة للوصول إلى اتفاق دائم يعرز أمن واستقرار المنطقة.

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.