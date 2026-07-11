تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

الاتصال استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها في عدد من المجالات.

تناول كذلك بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

جرى خلال الاتصال استعراض التطورات في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين واشنطن وطهران.

تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

اقرأ أيضا: ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع مذكرات تفاهم