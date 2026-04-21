وكالة أممية تعد خطة لإجلاء مئات السفن عبر مضيق هرمز

تعمل المنظمة البحرية الدولية على إعداد خطة إجلاء لمئات السفن العالقة في الخليج العربي منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من سبعة أسابيع، بحسب الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز.

وأشار دومينغيز، على هامش أسبوع سنغافورة البحري يوم الثلاثاء، إلى أن تنفيذ الخطة مرهون بظهور مؤشرات واضحة على التهدئة. وأضاف أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستحتاج أيضاً إلى التحقق مما إذا كان جرى زرع ألغام في مضيق هرمز قبل السماح للسفن بعبوره.

وقال: "لكي نتمكن من القيام بأي خطوة على الإطلاق، يجب أن نتأكد من انتهاء الصراع، وعدم وجود أي تهديدات بتعرض السفن لهجمات، وخلو المنطقة من أي مخاطر، بما يشمل الألغام".

لا تزال نحو 800 سفينة عالقة في الخليج العربي، بعدما تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ضئيلة عقب اندلاع الحرب. وأثارت تهديدات طهران للسفن وهجماتها عليها قلقاً شديداً لدى معظم مالكي السفن لدرجة دفعتهم للتردد في محاولة عبور المضيق، رغم سماح طهران لبعض السفن التي سلكت مسارات متفق عليها بالخروج من الممر الملاحي، والمطالبة بسداد رسوم في حالات أخرى.

وزادت خطورة الوضع بعد الحصار الأمريكي للمضيق بداية الأسبوع الماضي، بهدف حرمان إيران من إيرادات لتمويل الحرب. ومن المقرر أن تنتتهي هدنة وقف إطلاق النار في الحرب لمدة أسبوعين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح دومينغيز أن تفاصيل خطة الإجلاء قيد البحث تشمل تحديد ترتيب مغادرة السفن، بناءً على المدة التي ظلت فيها الأطقم عالقة، إلى جانب عوامل أخرى، وأن أي عمليات عبور ستسلك مساراً ملاحياً قائماً منذ فترة طويلة، وهو نظام فصل حركة المرور البحرية (Traffic Separation Scheme) الذي اقترحته إيران وسلطنة عُمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية في عام 1968.

وقال: "محور الاهتمام هم البحارة، هم البشر. فلن تنجح العملية إذا بدأنا التركيز فعلياً على الشحنات، والقيم المالية، والسلع، وما إلى ذلك. كان قرار المجلس واضحاً للغاية، إنه ممر إنساني لإجلاء البحارة من المنطقة".