وفاة آلان غرينسبان.. الرجل الذي قاد الفيدرالي بين ازدهار الأسواق وعاصفة الأزمات

طوى آلان غرينسبان، الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، صفحة امتدت قرنًا كاملًا من العمر، تاركًا خلفه إرثًا اقتصاديًا يعد من الأكثر تأثيرًا وإثارة للجدل في تاريخ السياسة النقدية الحديثة. فالرجل الذي ارتبط اسمه بفترة طويلة من النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق، وجد نفسه لاحقًا في مواجهة انتقادات واسعة عقب الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد الدولي في 2008.

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تولى غرينسبان رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 1987، واستمر في المنصب حتى 2006، ليصبح أحد أطول رؤساء البنك المركزي الأمريكي خدمة. وخلال تلك الفترة، لعب دورًا محوريًا في إدارة السياسة النقدية الأمريكية ، واكتسب سمعة واسعة بفضل قدرته على التعامل مع التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية.

وساهمت قراراته في تعزيز مكانة الفيدرالي داخل الأسواق العالمية، فيما تحولت تصريحاته إلى مؤشرات تترقبها المؤسسات المالية والمستثمرون حول العالم لقياس اتجاهات الاقتصاد الأمريكي.

خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حظي غرينسبان بمكانة استثنائية داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية، إذ اعتُبر أحد أبرز مهندسي مرحلة الازدهار الاقتصادي التي شهدتها الولايات المتحدة آنذاك.

وأدى نجاحه في احتواء عدد من الأزمات المالية إلى ترسيخ صورته كصانع سياسات قادر على توجيه الاقتصاد الأمريكي عبر فترات الاضطراب، ليحصل على لقب "المايسترو"، في إشارة إلى نفوذه الكبير على الأسواق.

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أزمة غيرت النظرة إلى إرثه

لكن الصورة التي رافقت غرينسبان طوال سنوات قيادته للفيدرالي تعرضت لاختبار صعب بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. فمع انهيار سوق الرهن العقاري وتعرض النظام المالي الأمريكي لهزات عنيفة، بدأت تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السياسات التي انتهجها خلال فترة رئاسته.

دفاع مستمر عن السياسات الاقتصادية

ورغم الانتقادات، واصل غرينسبان الدفاع عن قراراته، معتبرًا أن الأزمة المالية كانت نتيجة مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسلوكية، وليست نتاج السياسة النقدية وحدها.

ورأى منتقدوه أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترات طويلة، إلى جانب دعمه نهجًا أقل تشددًا في الرقابة على المؤسسات المالية، أسهما في خلق بيئة ساعدت على تراكم المخاطر داخل الأسواق.

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كما أقر لاحقًا بوجود ثغرات في بعض الافتراضات المرتبطة بقدرة الأسواق على تصحيح نفسها ذاتيًا، في موقف اعتبره كثيرون من أبرز المراجعات الفكرية في مسيرته المهنية.

إرث بين الإشادة والانتقاد

ومع رحيل غرينسبان، يعود الجدل مجددًا حول إرثه الاقتصادي. ففي حين ينظر إليه البعض باعتباره أحد أبرز محافظي البنوك المركزية في العصر الحديث، يرى آخرون أن فلسفته القائمة على تقليص التدخل التنظيمي ساهمت في تمهيد الطريق للأزمة المالية العالمية.