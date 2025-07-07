تقترب المغرب من دخول نادي الدول الـ5 الأولى عالميا المنتجة لسلسلة قيمة بطاريات السيارات الكهربائية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية " وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وأوضح أن بلاده تصنع 40% من قيمة البطارية محليا في الوقت الحالي، على أن تكتمل السلسلة التي تشمل البريكورسر، الكاثود، الأنود، السيبرايتر، البريكورسر، ونظام إدارة البطارية نهاية العام المقبل.

تكامل مع السعودية وتنافس مع الهند والصين

وزير الصناعة والتجارة المغربي، قال على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في الرياض: إن بلاده لا تعتبر مصر والسعودية منافسين، بل شركاء في تكامل إقليمي، فيما تتمثل المنافسة الحقيقية في الهند والصين.

أضاف، أن تكلفة الإنتاج المغربية أقل من الصين وقريبة من الهند، مع هدف الوصول إلى أفضل تكلفة عالميا عبر رفع الإدماج المحلي إلى 80% بحلول 2030، لافتا إلى أن 87% من الصادرات المغربية هي منتجات مصنعة.

اتفاقيات مغربية جديدة مع السعودية قريبا

بحسب الوزير المغربي، فإنه تجري مناقشات لتوسيع التعاون في صناعة السيارات إلى جانب مشاريع في الأدوية والمفروشات والفوسفات، متوقعا إبرام اتفاقيات جديدة قريبا.

أكد مزور وجود شراكات قوية مع السعودية، خصوصا في الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم والمعادن.

وقال مزور: إن قيمة المعاملات الصناعية في المغرب تبلغ 90 مليار دولار سنويا، تقودها صناعة السيارات التي تنتج مليون سيارة سنويا بنسبة إدماج محلي تصل إلى 69%.

أشار إلى أن القدرة الإنتاجية للسيارات سترتفع إلى 1.5 مليون ثم مليوني سيارة قبل 2030، مدعومة بتوسع الاستثمارات الصناعية وتوطين الموردين.

150 شركة طيران بإيرادات 2.5 مليار يورو

يضم المغرب 150 شركة في قطاع الطيران بإيرادات تبلغ 2.5 مليار يورو، تشغل 26 ألف مهندس وتقني، مع توقع تضاعف هذا الرقم 3 مرات خلال 5 أعوام.

وكشف عن مشروع إستراتيجي لإنتاج 350 محركا لطائرة "إيرباص A320 نيو" سنويا، ما يمثل نسبة مهمة من الإنتاج العالمي البالغ 1000 محرك سنويا، وهو مستوى لا يتجاوز 4 أو 5 دول حول العالم.

أشار إلى وجود مئات المشاريع في المغرب بخلاف مشاريع البطاريات، تشمل الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، الفوسفات والأسمدة، الصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والمعادن.