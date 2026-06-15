وزير العدل يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

ترأس وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني أعمال الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الصمعاني في كلمته الافتتاحية أهمية مواصلة تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب بما يسهم في رفع كفاءة أعماله وتعزيز مسارات التكامل العدلي العربي.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تنفيذ قرارات الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب، إلى جانب استعراض الخطوات المتخذة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، بما يدعم الجهود العربية المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية والقانونية.

كما بحث المكتب التنفيذي عددًا من مشروعات القوانين العربية، واستعرض المبادرات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العدلي والقضائي، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل بجمهورية السودان الدكتور عبدالله محمد درف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقانونية.