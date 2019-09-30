الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
عملت وزارة العدل السعودية على رقمنة 4 ملايين وثيقة عدلية خاصة بمبادرة برنامج التحول الوطني، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" وكيل وزارة العدل المساعد للتوثيق، المهندس إبراهيم المحطب.

كشف المحطب، أن الوزارة تعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الأدوات اللازمة لدعم عملية التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وتسهيل وصول المستفيد للخدمات.

وكيل وزارة العدل أشار على هامش المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض إلى أن عدد الوثائق العدلية التي تم توثيقها 200 مليون وثيقة.

ويهدف المؤتمر بمشاركة ممثلين من أكثر من 40 دولة إلى مناقشة المحاور المتعلقة بالجودة القضائية، وسبل تحسينها وتقييمها، إضافة إلى دور المنظومة التشريعية والإجراءات القضائية في تعزيز الجودة القضائية.

المحطب قال، إن "المرفق العدلي يشهد اهتماما من قبل القيادة، ووجود هذا الاهتمام يحملنا العمل على تطوير المنظومة العدلية، وبناء أنظمة عدلية حديثة تواكب المستقبل".

وحول المؤتمر، ذكر المحطب أن المؤتمر شهد مشاركة 40 دولة وأكثر من 4 آلاف مشارك وأكثر من 50 متحدثا، ويشمل أكثر من 8 جلسات حوارية وورش.

جانب من المؤتمر العدلي الدولي الأول.

ويجمع المؤتمر خبراء ومهتمين بالشؤون القضائية والقانونية من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة الآراء حول سبل تعزيز الجودة القضائية.

ويستعرض المؤتمر التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ويبحث أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا لتعزيز الجودة داخل النظام القضائي.

وزارة العدل لـ"الاقتصادية": رقمنة 4 ملايين وثيقة خاصة ببرنامج التحول الوطني