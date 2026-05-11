الاثنين, 11 مايو 2026 | 24 ذُو الْقِعْدَة 1447
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني

«واس» من الرياض
الاثنين 11 مايو 2026 16:5 |1 دقائق قراءة
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اليوم اتصالًا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تناول مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة.

أكد الجانبان أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعمهما كافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.  

السعوديةإيرانباكستانأمريكاالشرق الأوسط
