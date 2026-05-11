وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اليوم اتصالًا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تناول مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة.

أكد الجانبان أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعمهما كافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.