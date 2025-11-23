قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة عكست حجم الثقل السعودي عالميا، مشيرا إلى أن الزيارة حققت أكثر من 4 مليارات وصول إعلامي في أقل من 48 ساعة.

مخرجات الزيارة التاريخية، التي شهدت مشاركة 5 آلاف وسيلة إعلامية دولية، شملت 120 ألف مادة منشورة بـ 45 لغة في 130 دولة، مجسدة مكانة السعودية في الاهتمام العالمي، وفقا لما أعلنه الوزير خلال المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير العدل وليد الصمعاني.

تعد السعودية عاصمة للأحداث العالمية ومحور المبادرات الدولية، من الصحة إلى الثقافة إلى السياحة والتقنية، حيث نظمت خلال أيام قليلة سلسلة فعاليات دولية كبرى، بينها مبادرة مستقبل الاستثمار، التي عُنيت باستثمارات يتجاوز حجمها 50 مليار دولار، فضلا عن التوقيع على استثمارات بنحو 5 مليارات ريال في مؤتمر الاستثمار الثقافي.

أما معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة السعودية الرياض، فقد أبرمت خلال نسخته صفقات بـ 237 مليار ريال في صفقات عقارية، واجتمعت فيه 550 جهة دولية ومحلية.

وقال الدوسري: "بإيقاع لا يهدأ، رسمت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية لوحة من الحراك في سلسلة فعاليات دولية متتابعة في كافة المجالات: مؤتمرات عالمية، ومعارض كبرى، تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء في عشرات الدول، في مشهد يؤكد أن السعودية أصبحت ملتقى العالم وأن الرياض هي عاصمة الأحداث الكبرى ومركز لصياغة المبادرات التي يتجاوز أثرها حدود الوطن".

السعودية وجهة عالمية

يمضي ملتقى "بيبان" قدما نحو تمكين الشباب وخلق فرص جديدة بقيمة اتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال، بعد أن اختتم نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 10 آلاف متسابق من 169 دولة.

منتدى "تورايز" العالمي رسّخ مكانة السعودية بوجود 120 دولة واستثمارات تتجاوز 113 مليار دولار.

أما النسخة الثالثة من معرض "سيتي سكيب" فقد شهدت إبرام صفقات عقارية بقيمة بلغت نحو 237 مليار ريال، وجمعت 550 جهة دولية ومحلية.

تقود السعودية كذلك الابتكار الحكومي عالمياً. وقد أبرز منتدى الحكومة الرقمية 2025 كفاءة التحول الرقمي في السعودية، مع وصول 26 جهة حكومية إلى مرحلة الإبداع.

جمع مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة 150 دولة لتعزيز تجربة الحجيج بأدوات ذكية، وتقنيات متقدمة، ورؤية إنسانية تصل للعالم بأسره.

في ألعاب التضامن الإسلامي، التي شاركت فيها 57 دولة و3000 رياضي، حققت السعودية 57 ميدالية، وحصدت المركز الرابع.

ثقافيا، بلغ إجمالي قيمة البنية التحتية الثقافية التي نفذتها السعودية 81 مليار ريال منذ انطلاق رؤية 2030، بحسب وزير الإعلام.

السعودية تحقق زخما في جميع المجالات

تسارع الزخم الاقتصادي في السعودية على نحو عزز تمكين الأعمال للتسهيلات الائتمانية.

منذ تأسيس بنك التصدير والاستيراد السعودي، قدم البنك تمويلات تجاوز حجمها 100 مليار ريال، فيما قفز عدد السجلات التجارية إلى 1.8 مليون سجل بزيادة 18%.

كذلك، حققت السعودية تقدما نوعيا في القدرات الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية، من خلال رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 25% في 2024.

تستهدف السعودية رفع نسبة التوطين في هذا الإنفاق 50% بحلول 2030.

تقود السعودية مسار الاستدامة وإدارة الموارد بكفاءة، حيث تتصدر عالميا في إمدادات المياه بـ 16 مليون متر مكعب يوميًا، فيما تصل نسبة تغطية السكان بشبكات المياه تصل إلى 83%.

تشريعيا، أوجدت منصة "استطلاع" بيئة تشريعية أكثر انفتاحا ومشاركة، حيث نشرت خلال الربع الثالث 207 مشاريع تشريعية من 53 جهة حكومية، واستقبلت نحو 12 ألف رأي.