"هيوماين" السعودية تستثمر 3 مليارات دولار في "xAI" التابعة لماسك

استثمرت شركة " هيوماين " للذكاء الاصطناعي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 3 مليارات دولار في شركة "xAI" التابعة لإيلون ماسك، وذلك قبيل استحواذ "سبيس إكس" عليها، مما يجسد طموح الشركة الاستثماري في التحول إلى فاعل عالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

أصبحت "هيوماين"، بموجب هذه الصفقة التي جاءت ضمن جولة تمويلية قامت بها " إكس إيه آي "، مساهم أقلّية رئيسياً في الشركة، حيث جرى تحويل حصتها لاحقاً إلى أسهم في شركة "سبيس إكس"، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الأربعاء.

تأسست "هيوماين" في أغسطس 2025 لدمج مبادرات الذكاء الاصطناعي المتناثرة وتوحيدها تحت كيان واحد مملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي. ومنذ البداية، تجاوزت الرؤية السوق المحلية، مع سعي الشركة لأن تكون لاعباً متكاملاً في سلسلة القيمة العالمية ل لذكاء الاصطناعي ، من البنية التحتية وصولاً إلى التطبيقات.

الاستثمار الجديد يمثل تعزيزاً لتعاون ممتد بين الشركتين السعودية والأميركية. إذ أُعلن عن شراكة بين "هيوماين" و"xAI" في نوفمبر 2025 على هامش منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي، التزمت بموجبها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة المخصصة للجيل الجديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نشر نماذج "Grok" التابعة لـ"xAI" داخل المملكة. إلى جانب ذلك أشارت "هيوماين" إلى أن الصفقة تتيح لها الاستفادة من عوائد رأسمالية طويلة الأجل.

في مطلع الشهر الجاري، استحوذت "سبيس إكس"، المملوكة لماسك، على "xAI"، في صفقة تعكس تصاعد رهانات الملياردير على توحيد مساري الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، وما يصاحب ذلك من تكاليف متزايدة.

ماسك يدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنترنت والفضاء

وقالت "سبيس إكس" حينها إن الاستحواذ يستهدف بناء منظومة ابتكار متكاملة رأسياً، داخل كوكب الأرض وخارجه، تجمع بين الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإطلاق الفضائي، والإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المباشرة مع الأجهزة المحمولة، ومنصات المعلومات الفورية. وبحسب تقرير سابق لـ"بلومبرغ"، تمنح الصفقة الكيان المندمج تقييماً يبلغ 1.25 تريليون دولار.

"يعكس هذا الاستثمار إيمان هيوماين الراسخ بالدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على توظيف رؤوس أموال مؤثرة في فرص استثنائية تلتقي فيها الرؤية طويلة المدى مع التميّز التقني وقوة التنفيذ.

ويُجسِّد مسار شركة 'xAI'، والذي تَعزّز بشكل أكبر بعد استحواذ شركة 'سبيس إكس' عليها في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التقنية على الإطلاق، نوع المنصات عالية الأثر التي نسعى إلى دعمها باستثمارات نوعية" بحسب ما نقله البيان عن طارق أمين الرئيس التنفيذي لـ"هيوماين".

تمثل "هيوماين" مشروعاً استراتيجياً لصندوق الاستثمارات العامة ضمن جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، عبر الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات المتقدمة.