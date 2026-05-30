"نقل المياه": تسجيل أرقام قياسية خلال الحج بنقل 4 ملايين متر مكعب

أعلنت شركة نقل المياه عن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج الحالي، مؤكدةً تحقيق كامل أهدافها في ضمان استمرارية أمن الإمداد المائي في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحسب بيان اليوم.

و ذكرت الشركة أن إجمالي كميات المياه التي نُقلت وضُخت إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سجل أرقاماً قياسية، حيث بلغت أكثر من 4 ملايين متر مكعب، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم التروية وحتى نهاية اليوم 12 من ذي الحجة، بنسبة تواجدية بلغت 100%.

أشارت إلى أن ذلك تحقق بفضل تكاتف الجهود مع الشركاء في قطاع المياه، والاعتماد على بنية تحتية متطورة شملت نظام نقل خزانات المغمس ومشروع الخزن الاستراتيجي بالمغمس (المرحلة الثانية).

وذلك إضافة إلى الكفاءات الوطنية التي عملت على مدار الساعة لمراقبة وإدارة ضخ المياه؛ لضمان أعلى معايير الموثوقية والاستدامة في أطهر البقاع.

وأوضحت أن الخطط التشغيلية نُفذت بدقة وإحكام وفقاً للمستهدفات الموضوعة، ما أسهم في تهيئة الأجواء للحجاج ليتفرغوا لأداء نسكهم بكل طمأنينة، تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تسخير كافة الإمكانات.