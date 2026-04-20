منشآت: دعم 260 شركة ناشئة باستثمارات 15 مليون ريال هذا العام

دعمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تأسيس 260 شركة ناشئة جامعية خلال العام الجاري، باستثمارات تجاوزت 15 مليون ريال، ضمن برنامج مسرعات أعمال المشاريع الناشئة الجامعية، وفقا لما أبلغت به "الاقتصادية".

يهدف الدعم، الذي قدمته الهيئة عبرحاضنات ومسرعات أعمال في 12 جامعة بأنحاء السعودية، إلى تمكين منسوبي وطلاب الجامعات وحديثي التخرج، من خلال تنمية مهاراتهم الريادية وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم، بما يسهم في تحويلها إلى شركات ناشئة قابلة للنمو وزيادة الاستثمارات ورأس المال الجريء.

برامج الهيئة أسهمت في تطوير مهارات أكثر من 46 ألف طالب وطالبة، مع اتساع نطاق المبادرات وتنامي أثرها في البيئة الجامعية.

20 شركة ناشئة تنطلق عبر مسرعة أعمال واحدة

في السياق، انطلقت 20 شركة ناشئة جامعية إلى سوق العمل السعودية في ختام مسرعة الأعمال التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة.

حضر مسرعة الأعمال محافظ الهيئة سامي الحسيني وعدد من المسؤولين والمستثمرين، بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.

الحسيني أكد بدورع أن الجامعات أصبحت منصات لصناعة الفرص واحتضان المشاريع القابلة للنمو.

وقال: إن الشركات المتخرجة أظهرت مؤشرات واعدة في الإيرادات وخلق الوظائف وجذب الاستثمارات.

شهد الحفل عرض المشاريع أمام المستثمرين، والإعلان عن استثمارات في عدد من الشركات.