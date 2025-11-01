دراجة كهربائية بـ 3 عجلات، وسيارة كهربائية تعد الأسرع في العالم، وحافلات نقل وقودها الكهرباء وليس البنزين، هكذا كانت أبرز الابتكارات في معرض السيارات الكهربائية الذي احتضنته العاصمة السعودية على مدى 3 أيام.

السعودية وضعت هدفا واضحا يقضي بتحويل 30% من إجمالي المركبات في الرياض لتصبح كهربائية بحلول 2030، كجزء من إستراتيجية أكبر لخفض الانبعاثات في المدينة إلى النصف.

النسخة الرابعة من المعرض أتت ضمن سياق رؤية 2030 الساعية إلى تحقيق أهدافها المكثفة نحو النقل النظيف، ومناقشة أبرز خطط التصنيع المحلية في القطاع الجديد سواء محليا أو إقليميا أو عالميا، وكيفية تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع.

بمجرد أن يدلف الزائر إلى معرض السيارات الكهربائية يلفت انتباهه التنافس المحموم بين الشركات الحاضرة لعرض أبرز الابتكارات في قطاع النقل، ليس على صعيد السرعة فقط، بل في وسائل التزود بالوقود، والقدرات التي تمتلكها هذه المركبات، في تأكيد أن وقود وسائل النقل المستقبلية تحولت من "البنزين" و"الديزل" إلى "الكهرباء" اختراع أديسون الذي غير وجه حياة البشرية.

المعرض شهد إطلاق عدد من المركبات الجديدة، إذ عرضت شركة Bako Motors دراجة كهربائية ثلاثية العجلات تحمل اسم Bako B1، صممت خصيصا لخدمات توصيل الميل الأخير تتميز هذه المركبة بسقف شمسي يولد طاقة كافية لتوفير 50 كيلومتر من القيادة المجانية يوميا، إضافة إلى سعة شحن تصل إلى 2000 لتر وهي تلبي حاجة شركات الشحن لأسطول مستدام.

على صعيد المركبات، عُرضت سيارة ROX ADAMAS الرياضية متعددة الاستخدامات لجميع التضاريس للمرة الأولى، بينما كشفت Lucid Motors عن سيارتها Gravity SUV المزودة بمدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر وتقنيات قيادة ذكية.

مع هذا التحول الكبير المدعوم باستثمارات ضخمة في التصنيع المحلي وارتفاع ثقة المستهلك، حيث تشير دراسات السوق إلى أن حوالي 40% من السكان يخططون لشراء سيارة كهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أحد أبرز ما تم تداوله في المعرض هو التقدم الملموس في البنية التحتية، كما أكد الرئيس الإقليمي لـ Lucid Motors، فيصل سلطان، أن الهيكل التنظيمي والبنية التحتية أصبحتا جاهزتين، مشيرا إلى تأسيس شركة متخصصة لتطوير شبكة الشواحن من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ما أسهم في توسع شبكة الشحن العامة لتصل إلى أكثر من 200 موقع، والمخططات تستهدف تجاوز 1000 محطة شحن بحلول 2030.