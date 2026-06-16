مصرف الإنماء يعتزم استرداد صكوك بـ 5 مليارات ريال

يعتزم مصرف الإنماء السعودي استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة الأولى بمبلغ 5 مليارات ريال كان قد جرى إصدارها عام 2021، وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء في بيان.

اختار المصرف استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول التعاقدي، الأول من يوليو المقبل.

سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبلغ توزيع أرباح دوري مستحق الدفع عن الفترة المنتهية، وباستثناء تاريخ الأول من يوليو، إلى حملة الصكوك في التاريخ ذاته، بناءً على ما يملكه كل منهم في 16 يونيو الجاري.

حصل المصرف على الموافقة التنظيمية المطلوبة لذلك.

كان المصرف قد انتهى الشهر الماضي من طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار.

الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء أقرت في أبريل الماضي زيادة رأسمال المصرف بنسبة 20%، عبر منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم، من خلال رسملة 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بالتساوي.

بموجب تلك الخطوة، سيرتفع رأسمال المصرف من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، فيما سيزداد عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف ودعم خططه التوسعية ومسيرته التنموية.

كما أقرت الجمعية برنامجاً لشراء أسهم المصرف بحد أقصى 5 ملايين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد المصرف الذاتية، مع منح مجلس الإدارة مهلة تصل إلى 12 شهراً لتنفيذ العملية، والاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.