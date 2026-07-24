قال مصدر مطلع لـ"الشرق بلومبرغ" إن نص اتفاق التعاون النووي السلمي الموقّع بين السعودية والولايات المتحدة لا يتضمن أي ربط بين تنفيذه وبين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل لم يتغير، في إشارة إلى تمسك الرياض بوجود مسار سياسي واضح يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

تأتي تصريحات المصدر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشال" إن الموافقة على الاتفاق النووي "مرتبطة تماماً" بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية.

اقرأ أيضا: الطاقة النووية تعزز السيادة الاقتصادية السعودية وتحمي نموها

"لا تنسيق مع السعودية"

كان المصدر نفسه قد كشف في وقت سابق لـ"الشرق بلومبرغ" أن إعلان ترمب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع لم يكن منسقاً مسبقاً مع المملكة، وأن الرياض لم تكن على علم بنيته طرح هذا الربط.

كما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي أنه لا توجد مؤشرات على أن نص اتفاق الطاقة النووية نفسه يربط بين تنفيذه وبين التطبيع.

اقرأ أيضا: اتفاقية سعودية أمريكية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

اتفاقية الطاقة النووية بين أمريكا والسعودية

وقعت السعودية والولايات المتحدة يوم الخميس اتفاقية تعاون نووي سلمي تُعرف باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة.

وزارة الطاقة الأمريكية قالت إن الاتفاق يرسي الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ويدعم أهدافاً اقتصادية واستراتيجية تشمل عدم الانتشار النووي.

يُذكر أن السعودية قد أكدت في مناسبات عدة أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تظل مرتبطة بالتوصل إلى مسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.