مصابون وأضرار وتعليق رحلات بعد استهداف إيران مطار الكويت

تسببت هجمات إيرانية بطائرات مسيرة على مبنى الركاب في مطار الكويت اليوم الأربعاء، بأضرار جسيمة وإصابة لعدد من الأشخاص، فيما تم تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وزارة الدفاع الكويتية قالت "إن عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى، وإصابة عدد من الأشخاص".

وأضافت "أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

هذا الأمر أثر على سوق النفط حيث ارتفع مزيج "برنت" إلى 97 دولارا للبرميل، بينما كان خام "تكساس" عند 95 دولارا، بعد أن أضاف 7% أول جلستين من الأسبوع، فيما انخفض الذهب 0.5% ليصل إلى 4470 دولارا للأونصة، بعد أن أغلق مرتفعا 0.1%، فيما تراجعت الفضة 0.9% لتصل إلى 74.50 دولارا للأونصة.

البحرين : إيران تواصل نهجها العدائي

من جهة أخرى، دمرت البحرين عبر قواتها الدفاعية، 3 صواريخ وعدد من المسيرات من إيران، وقالت "طهران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والمسيرات".

وكانت التوترات بين أمريكا وإيران قد شهدت تصعيدا منذ أمس الثلاثاء، بعدما استهدفت إيران، دولتي الكويت والبحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما نفذت أمريكا ضربات جديدة في جزيرة قشم، في تطور يضع مفاوضات وقف الحرب أمام اختبار جديد.