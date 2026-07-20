يتوقع أن يسهم مشروع سياحي متعدد الاستخدامات في محافظة الطائف بأكثر من 49 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير أكثر من 430 فرصة عمل، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" صندوق التنمية السياحي

95 مليون ريال القيمة الإجمالية للمشروع

المشروع الذي يحمل اسم "لاستوريا" البالغ قيمته الإجمالية 95 مليون ريال، يأتي وفقا للصندوق في إطار جهود دعم وتمكين الاستثمارات في الوجهات السياحية ، حيث يُتوقع أن يشكل المشروع إضافة للمحافظة.

وتعد الطائف من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة والسابعة في السعودية من حيث المساحة، وتمثل وجهة سياحية محلياً وإقليمياً بسبب أجوائها المعتدلة كما أنها تعد محطة رئيسية للحجاج والزوار القادمين برا إلى مكة من جهة الشرق.

تمكين الاستثمارات النوعية

الصندوق أوضح أن مشروع "لاستوريا" يسهم في تمكين الاستثمارات النوعية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات السياحية في السعودية، بما يسهم في تنويع التجارب المقدمة للزوار، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص وظيفية.

ويهدف المشروع متعدد الاستخدامات إلى إنشاء وجهة تجارية وترفيهية متكاملة في الطائف على مساحة 47 ألف متر مربع، تضم مساحات تجارية، ومرافق ترفيهية متنوعة، في موقع إستراتيجي على طريق وادي وج بحي السلامة.

ووفقا لموقع إمارة مكة المكرمة يبلغ عدد سكان الطائف 913 ألف نسمة في حين تبلغ مساحتها نحو 15 ألف كيلو متر مربع ويتبع لها 18 مركزا.

ويعمل صندوق التنمية السياحي منذ تأسيسه في 2020 كمُمكّن وطني للاستثمار السياحي، ويقود تطوير منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع واستدامته، ويقدم الصندوق حلولا تمويلية وبرامج غير تمويلية متكاملة لدعم المستثمرين والمنشآت السياحية ورواد الأعمال.

تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي

وكان الصندوق قد قبل 144 مشروعا مؤهلا في قطاع السياحة والضيافة، بقيمة استثمارية بلغت 40.2 مليار ريال، كما اعتمد 135 مشروعاً في قطاع السياحة والضيافة، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 38.3 مليار ريال.

فيما يُتوقع أن تسهم المشاريع المعتمدة في إضافة أكثر من 11.5 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة في الوجهات السياحية.

ووقع الصندوق أكثر من 130 مذكرة تفاهم مع شركاء محليين ودوليين لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، ويقدم البرامج غير التمويلية عبر مركز نمو السياحة، الذراع المُمكّن غير التمويلي للصندوق.

ويقدم المركز برامج لتمكين نمو الشركات الناشئة والمنشآت السياحية، تشمل الهاكاثونات، والمعسكرات، والحاضنات، والمسرعات، إضافة إلى الإرشاد والتدريب.