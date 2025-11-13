تبنى المشاركون في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع حزمة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة الخليجية في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوسيع استثماراتها في القطاعات الواعدة، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، بحسب نورة السالم، الأمين المساعد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

السالم أوضحت أن التوصيات تضمنت تفعيل "منصة صاحبات الأعمال الخليجيات"، التي تم تدشينها خلال أعمال المنتدى، لتصبح قاعدة بيانات خليجية موحدة لتبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين صاحبات الأعمال، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة الخليجية عبر مبادرات تمويلية وتدريبية مشتركة.

نوره السالم

تشمل هذه القطاعات التقنية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا المالية، مع ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين مجالس ولجان سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون، ووضع آليات مشتركة لتنفيذ المبادرات الاقتصادية، بما يسهم في توسيع الشراكات الاستثمارية النسائية.

وقالت "إن المشاركين في المنتدى أكدوا ضمن توصياتهم على أهمية تعزيز التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في مشاريع صاحبات الأعمال، وتمكينهن من الاستفادة من الحلول الذكية لرفع الكفاءة والتنافسية، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة الخليجية في القطاعات غير التقليدية".

اختتمت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المنتدى، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.