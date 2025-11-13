الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين126.6
(-2.47%) -3.20
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36
(-0.94%) -0.34
البنك العربي الوطني22.24
(-0.85%) -0.19
شركة موبي الصناعية10.49
(-2.87%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32
(-1.72%) -0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.32
(-0.29%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.15
(-1.86%) -0.23
شركة المنجم للأغذية53.6
(-0.83%) -0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.2
(-0.51%) -0.60
شركة الحمادي القابضة29.26
(-1.68%) -0.50
شركة الوطنية للتأمين13.73
(-0.22%) -0.03
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.24
(-0.65%) -0.12
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
الأخبار

تبنى المشاركون في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع حزمة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة الخليجية في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوسيع استثماراتها في القطاعات الواعدة، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، بحسب نورة السالم، الأمين المساعد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

السالم أوضحت أن التوصيات  تضمنت تفعيل "منصة صاحبات الأعمال الخليجيات"، التي تم تدشينها خلال أعمال المنتدى، لتصبح قاعدة بيانات خليجية موحدة لتبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين صاحبات الأعمال، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة الخليجية عبر مبادرات تمويلية وتدريبية مشتركة.

نوره السالم

تشمل هذه القطاعات التقنية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا المالية، مع ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين مجالس ولجان سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون، ووضع آليات مشتركة لتنفيذ المبادرات الاقتصادية، بما يسهم في توسيع الشراكات الاستثمارية النسائية.

وقالت "إن المشاركين في المنتدى أكدوا ضمن توصياتهم على أهمية تعزيز التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في مشاريع صاحبات الأعمال، وتمكينهن من الاستفادة من الحلول الذكية لرفع الكفاءة والتنافسية، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة الخليجية في القطاعات غير التقليدية".

اختتمت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المنتدى، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التعريفات
اقتصادالسعوديةالمرأة السعوديةالخليج
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية