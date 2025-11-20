أبرمت وزارة الاستثمار السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة ستيلانتيس، وشركة بترومين، مذكرة تفاهم رباعية الأطراف لاستكشاف إمكانية إنشاء مشروع مشترك لتصنيع المركبات داخل السعودية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي.

تأتي الاتفاقية دعماً لرؤية السعودية 2030، وسعيها نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار. وفي هذا السياق، ستُقيّم المبادرة جدوى إنشاء مصنع لتوطين إنتاج السيارات التجارية وسيارات الركاب اعتمادًا على مجموعة العلامات التجارية الأمريكية التابعة لشركة ستيلانتيس، مع التركيز على رفع نسب التوطين ودعم نمو صناعة السيارات داخل السعودية.

توفير فرص إستراتيجية للتواصل بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم الأمريكيين

أُقيمت مراسم التوقيع في 19 نوفمبر 2025 في العاصمة واشنطن، حيث يأتي هذا التعاون انسجامًا مع الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة.

يُعدّ المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والتقنية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية. كما يوفر المنتدى فرصًا إستراتيجية للتواصل بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم الأمريكيين وقادة القطاع الخاص، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية راسخة.

ما دور كل من الأطراف الـ4؟

يستند هذا التعاون إلى تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، حيث تعمل كل جهة وفق اختصاصاتها لدعم تأسيس منظومة متكاملة ومستدامة لصناعة السيارات في المملكة؛ وذلك على النحو التالي:

وزارة الاستثمار في السعودية والمركز الوطني للتنمية الصناعية سيقدمان الدعم اللازم لتحقيق الأهداف التنموية الصناعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وزارة الاستثمار السعودية تُعدّ الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق المستثمرين.

المركز الوطني للتنمية الصناعية: يعمل المركز على قيادة الجهود الحكومية لتحقيق الاستدامة ودعم التنمية الصناعية في المملكة من خلال تسخير خبراته التقنية والتشغيلية لتمكين الصناعات الوطنية واستدامتها، مع تهيئة بيئة استثمارية صناعية جاذبة. ويركز على القطاعات ذات القيمة العالية المحددة في الإستراتيجية الصناعية الوطنية، خاصة بما يشمل قطاع السيارات والتنقل، حيث يهدف المركز إلى نقل أحدث تقنيات السيارات إلى المملكة، وجذب وتطوير استثمارات نوعية، وبناء صناعة سيارات متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية السعودية.

بترومين: بصفتها إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول التنقل داخل المملكة، تُعدّ بترومين مستثمرًا محتملًا في هذه المبادرة، وستعتمد على خبرتها الواسعة في السوق وكفاءتها التشغيلية لدعم المشروع.

ستيلانتيس: باعتبارها إحدى أبرز شركات تصنيع السيارات عالميًا، ستتولى قيادة عملية توطين إنتاج المركبات الخاصة والتجارية، مؤكدة التزامها بالتصنيع الإقليمي وحلول التنقل الكهربائي. وستركز الشركة على التوطين العميق، والتحول نحو الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي، لضمان تصنيع المركبات داخل المنطقة لتلبية احتياجاتها.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لمسار التعاون بين ستيلانتيس وبترومين وتفعيلًا لاتفاقية التعاون التجاري الموقّعة في وقت سابق من العام الحالي، بما يسهم في تأسيس قدرة صناعية قوية داخل السعودية.

ما الهدف من الاتفاقية؟

قال الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار: "توقيع مذكرة التفاهم يمهّد الطريق لشراكة استثمارية متميزة، تعكس جاذبية السعودية كوجهة رائدة للاستثمارات العالمية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع الصناعي".

وذكر أن مذكرة التفاهم مع شركة ستيلانتيس، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وبالشراكة مع إحدى الشركات في قطاع السيارات في المملكة، شركة بترومين، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع تصنيع السيارات.

من جهته، أوضح صالح السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، قائلًا: "هدفنا إنشاء مركز إنتاج إقليمي يتمتع بقدرات تنافسية للموردين. وتسهم هذه الشراكة بين ستيلانتيس وبترومين في تسريع تحقيق هذا الهدف عبر دمج التكنولوجيا العالمية مع القوة السوقية المحلية. وفي المركز الوطني للتنمية الصناعية، نعمل على تحويل الشراكات إلى أثر صناعي ملموس من خلال توطين الإنتاج، وتمكين الموردين المحليين، ووضع الأسس اللازمة للتصنيع المستدام داخل المملكة".

بدوره، أكد عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ: "سيوفر هذا التعاون للسعودية تقنيات وقدرات عالمية المستوى، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتوسيع نطاق أعمالها، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي مستقبلي للابتكار والتميز في قطاع السيارات".

كما أكد سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتيس الشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس العالمي لقسم التنقل الصغير: "تُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة إستراتيجية نحو بناء صناعة سيارات جاهزة للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تلتزم ستيلانتيس بالاستثمار في القدرات المحلية وتوفير حرية الاختيار للعملاء، مع دعم طموحات المنطقة الصناعية وإمكانات نموها الواعدة".

من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهو يدعم رؤية السعودية في أن تصبح مركزًا للتصنيع المتقدم والابتكار.