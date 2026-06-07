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مذكرة تفاهم بين "PIF" و"طلعت مصطفى" تسرّع إنجاز المشاريع في السعودية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 7 يونيو 2026 14:37 |1 دقائق قراءة
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مذكرة تفاهم بين "PIF" و"طلعت مصطفى" تسرّع إنجاز المشاريع في السعودية

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" ومجموعة "طلعت مصطفى" مذكرة تفاهم للتعاون ضمن منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية في السعودية، بحسب ما أعلن في بيان اليوم الأحد.

المذكرة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى السعودية، حيث يسعى الطرفان إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة.

يستثمر "PIF" ضمن منظومة "التطوير العمراني والتنمية الحضرية" في عديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية.

تهدف الاستثمارات ضمن هذه المنظومة إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان.

منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية هي واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلنها الصندوق ضمن إستراتيجية 2026–2030.

تخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.

التعريفات
اقتصادالسعوديةصندوق الاستثمارات العامةطلعت مصطفىمذكرة تفاهم
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