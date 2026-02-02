الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
مديرة صندوق النقد تتوقع هبوط التضخم العالمي إلى 3.8%

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 2 فبراير 2026 12:52 |1 دقائق قراءة
مديرة صندوق النقد تتوقع هبوط التضخم العالمي إلى 3.8%صورة أرشيفية لمديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا : "رويترز"

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الاثنين انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام و3.‌4% العام المقبل، ⁠مع ​تراجع ‌الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

وقالت إن النمو العالمي ⁠صمد "بشكل ملحوظ" رغم ‌التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية ‍والسياسات التجارية والتكنولوجيا ‍والتركيبة السكانية، بحسب ما نقلته عنها رويترز.

كان صندوق النقد قد رفع توقعاته لنمو الناتج العالمي للعام الجاري إلى 3.3% في أحدث تقديراته لآفاق الاقتصادي العالمي من 3.1% في تقرير أكتوبر الماضي بدعم استثمارات التكنولوجيا، فيما أبقى توقعاته لنمو العام المقبل دون تغير يذكر عند 3.2% في أحدث تقديراته.  

جورجيفا دعت بدورها إلى مزيد من التكامل التجاري، قائلة: "إنه في عالم ​يتسم بتفتت التجارة، يشكل تعزيز التكامل التجاري ⁠أمرا بالغ الأهمية. ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى، إنها في الواقع تنمو بوتيرة أبطأ قليلا من النمو ‌العالمي".

