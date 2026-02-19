محطة تحلية سعودية تتجاوز السعة التصميمية وتسجل رقما عالميا في كفاءة الطاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمياه تحقيق منظومة تحلية الشعيبة (5) إنجازًا نوعيًا بتجاوز سعتها التصميمية 11%، لترتفع طاقتها الإنتاجية من 600 ألف إلى 665 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، دون أي تكاليف مالية إضافية؛ ترجمةً لكفاءة إدارة المشاريع وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يعزز موثوقية الإمدادات ويدعم أمن المياه واستدامتها.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة تمثل قيمة مضافة لمنظومة المياه، إذ تسهم في رفع موثوقية الإمداد، وتحسين استثمار البنية التحتية، مع الحفاظ على أعلى معايير كفاءة الطاقة والاشتراطات التشغيلية المعتمدة.

رقم قياسي عالمي في استهلاك الطاقة

وأكدت الهيئة أن المشروع نال شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأدنى معدل استهلاك للطاقة عالميًا في تحلية المياه بالتناضح العكسي، بواقع 1.7 كيلوواط ساعة لكل متر مكعب، ما يعكس التقدم التقني في تصميم وتنفيذ وتشغيل منظومات التحلية الحديثة بكفاءات هندسية وفنية وطنية.

جوائز دولية وإشادة عالمية

وقالت إن المشروع حصد جائزة Asian Water Awards لعام 2025 لتحقيقه صفر انبعاثات كربونية، في تأكيد دولي على ريادة السعودية في كفاءة الطاقة بقطاع تحلية المياه، لتصبح مرجعًا عالميًا في منظومات تحلية مياه البحر عالية الكفاءة.

كما بيّنت أن الإنجازات عززت مكانة السعودية عالميًا في مجال كفاءة الطاقة بقطاع التحلية، مع إشادة البنك الدولي بالتجربة السعودية في مشروع الشعيبة (5) كنموذج متقدم لتحسين كفاءة الطاقة في مشاريع التحلية.

دعم موثوقية الإمدادات في مواسم الحج والعمرة

وأشارت الهيئة السعودية للمياه إلى أن الأثر المباشر لهذا الأداء ينعكس على منطقة مكة المكرمة عبر رفع موثوقية الإمدادات المائية خلال مواسم الذروة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك وموسم الحج، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع جاهزية المنظومة لتلبية الطلب المتزايد للمعتمرين وضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة، مع المحافظة على كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، دعمًا لتجربة ضيافة آمنة ومتكاملة.

يذكر أن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية التي تتجاوز 2 مليون طن سنويًا، إضافة إلى تبني التقنيات الصديقة للبيئة، بما يعزز استدامة الموارد ويكرّس ريادة السعودية عالميًا في خدمات المياه.