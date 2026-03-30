مجموعة السبع: مستعدون للتدخل لحماية أسواق الطاقة من التقلبات

أعلنت مجموعة السبع أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء مستعدون لاتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لضمان استقرار أسواق الطاقة والحد من التداعيات الاقتصادية للتقلبات الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع افتراضي، شددت خلاله المجموعة على أهمية الحفاظ على انسياب الإمدادات العالمية وتجنب أي اضطرابات إضافية في الأسواق.

ودعت المجموعة الدول إلى الامتناع عن فرض قيود غير مبررة على صادرات الهيدروكربونات والمنتجات المرتبطة بها، محذّرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط على الأسعار وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. كما أكدت أن البنوك المركزية في دول المجموعة تظل ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار، مع استمرار اعتماد قرارات السياسة النقدية على البيانات الاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من التذبذب الحاد، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي أثارت مخاوف بشأن أمن الإمدادات، خاصة عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسواق الغاز، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما يهدد بإعادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى.

وفي هذا السياق، تتزايد رهانات الأسواق على تدخلات منسقة من قبل الاقتصادات الكبرى، سواء عبر استخدام المخزونات الاستراتيجية أو تعزيز التنسيق في السياسات النقدية والمالية، لتفادي انتقال صدمات الطاقة إلى بقية القطاعات الاقتصادية. كما تتابع الأسواق عن كثب مؤشرات الطلب العالمي، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة ممتدة، ما يضع صناع القرار أمام تحدي الموازنة بين دعم الاستقرار وكبح التضخم.