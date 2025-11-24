عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اليوم الإثنين اجتماعا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية والإستراتيجية، وفي مقدمتها التقدم في مسار التحول الصحي، إلى جانب تقارير اقتصادية ومالية وتنظيمية متنوعة.

أداء الاقتصاد والمالية العامة

اطلع المجلس على التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي أشار إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي بدعم من الأنشطة الاقتصادية كافة، حيث سجل نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% وفق التقديرات الأولية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 60.2 نقطة في أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الرابع بدعم الطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.

واستعرض المجلس تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من 2025، الذي أكد استمرار دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.

وسجلت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث نحو 383 مليار ريال بارتفاع نسبته 3%، فيما بلغت الاحتياطيات الحكومية نحو 398 مليار ريال.

مسار التحول الصحي والمرحلة الثانية

ناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة الصحة حول التقدم المحقق في مسار التحول الصحي، واستكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية وجاهزية البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، الهادفة إلى تمكين شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني.

وتضمن التقرير تطوير نموذج الرعاية الصحية وتوسيع تطبيق مساراته الوقائية والعلاجية، بما أسهم في تحسين الوصول للخدمات الصحية، ورفع جودتها وكفاءتها، وتعزيز الوقاية الصحية، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.

كما استعرض المجلس التقدم في مشروع لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني، لتنظيم العلاقة مع المركز وتمكينه من إدارة شبكة صحية قائمة على النتائج وتحسين جودة الرعاية الصحية واستدامتها.

ملتقى الصحة العالمي يشهد شراكات واستثمارات بـ33 مليار دولار لتعزيز التحول الصحي في السعودية

الاعتماد المهني وتنظيم سوق العمل

اطلع المجلس على العرض المشترك من وزارات التعليم والاقتصاد والموارد البشرية حول برنامج الاعتماد المهني، والذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات والمهارات المطلوبة قبل وبعد دخوله السعودية.

وأوضح العرض أن خدمة الفحص المهني تغطي 220 مهنة في 17 دولة تمثل 90% من العمالة، وعالجت 750 ألف طلب عبر أكثر من 150 مركزًا داخل وخارج السعودية.

كما تغطي خدمة التحقق المهني للمهن عالية المهارة 160 دولة و1007 مهن، وحققت معالجة 80 ألف طلب إلكترونيًا خلال 4 أيام عمل.

سعوديبيديا وتقدم المحتوى الوطني

استعرض المجلس التقرير نصف السنوي لموسوعة سعوديبيديا، حيث أشار إلى زيادة ظهورها في محركات البحث بنسبة 20% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مقارنة بيوليو وأغسطس، وارتفاع التفاعل مع الموقع بأكثر من 70%.

وتعد الموسوعة إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتهدف إلى توثيق الشأن السعودي بلغات متعددة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تملك غير السعوديين للعقار

كما اطلع على عدة تقارير إضافية، شملت مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار، ومؤشرات أسعار العقارات، واستهلاك الجهات الحكومية للكهرباء والمياه، والتجارة الخارجية، ومؤشرات أسعار المستهلكين والجملة.

كما ناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها: "مشروع تنظيم المركز الوطني للمناهج، الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ومنظومة كرة القدم في السعودية".

واتخذ المجلس حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله القرارات والتوصيات اللازمة، بما يدعم استمرارية التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.