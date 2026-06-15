ماكرون يرفض التراجع عن الضريبة الرقمية رغم تهديدات ترمب

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء الضريبة الرقمية التي تفرضها بلاده، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي، ما يُنذر بمواجهة محتملة بين الزعيمين بينما تنعقد قمة مجموعة السبع في إيفيان.

وقال ماكرون على قناة "تي في1" (TF1) من مكان انعقاد القمة: "هذه الضرائب الرقمية، التي أقرتها وطبقتها عدة دول أوروبية، هي جزء من قوانيننا. ليست الولايات المتحدة هي من تُقرر القوانين الأوروبية أو الفرنسية، وهذا أمر طبيعي ولن يتغير، على الأقل ما دمتُ في منصبي".

ماكرون يحذر: أوروبا لن تقبل التفكيك وصدامنا مع ترمب هذا العام

وكان ترمب قد صرّح لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة نُشرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة "لن يكون أمامها خيار" سوى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسي إذا لم تُلغِ فرنسا ضريبتها الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وأكد ماكرون: "سنجري نقاشاً محترماً، لكنه سيكون حازماً". ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق بشأن تصريحات ماكرون أو لتوضيح تهديدات ترمب.