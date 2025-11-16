في "سوق الموسم"، من قلب مدينة الدرعية التاريخية، كان الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية واليابان، عبر فعالية خاصة جمعت بين التراث النجدي والياباني.

لم تكن تلك العلاقات وليدة السبعين عاما التي مضت فقط، بل امتدت جذورها إلى أكثر من 100 عام، عندما أجرى الياباني كوتارو ياماوكا أول زيارة لأداء فريضة الحج، وألهم غيره بهذه الزيارة التي وثقها في كتبه.

فعلى الرغم من الطبيعة الدينية لتلك الرحلة التي أجراها ياماكاو، إلا أنها شكّلت اللبنة الأولى للتواصل بين البلدين، قبل أن تُفتتح العلاقات الدبلوماسية رسميًا.

مع مرور الأعوام، تطورت العلاقة بين البلدين لتشمل مجالات اقتصادية أوسع في مسار طويل من التعاون المشترك. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9.3 مليار دولار.

مساحة واسعة من التعاون الاقتصادي

تبرز اليابان كشريك تجاري رئيسي للسعودية، المورد الرئيس للطاقة إليها، حيث بلغت صادرات المملكة النفطية إلى اليابان 988 ألف برميل يومياً العام الماضي، واستحوذت على 41.3% من واردات اليابان من الخام في يونيو الماضي وحده.

في المقابل، تجاوزت الاستثمارات اليابانية المباشرة مع السعودية 6.3 مليار دولار، مع إطلاق "منصة الاستثمار الإستراتيجي المشتركة" في سبتمبر الماضي لدعم مشاريع جديدة ضمن "الرؤية السعودية اليابانية 2030".

هذه المنصة، تسعى بالتعاون بين وزارة الاستثمار السعودية ورابطة الأعمال اليابانية إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المستهدفة في الرؤية، ما يعزز تنويع الاقتصاد السعودي.

إرث ثقافي متقارب بأدوات مختلفة

على الجانب الثقافي، كان المشهد أكثر مباشرة في سوق الموسم، حيث تجاورت المهفة النجدية والمروحة اليابانية، لتجسدا معا تقارب قيم الأصالة والتراث اليدوي في كلا البلدين.

فبينما كان السعودي يصنع المهفّة من الخوص في ركن الحرف اليدوية، كانت الحرفة اليابانية متجلية في أبهى صورها التراثية في المروحة الورقية التقليدية.

أما في ساحة الألعاب، فكان الأطفال السعوديون واليابانيون يتبادلون ألعابهم التقليدية، التي بدا فيها تشابه كبير، وإن اختلفت الأدوات وطرائق التعبير.