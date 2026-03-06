كيف أصبحت مراكز البيانات ضحية للحرب؟

على مدى آلاف السنين، سعى المقاتلون في زمن الحروب إلى تدمير البنية التحتية لخصومهم عبر تسميم الآبار أو إحراق الجسور أو استهداف خطوط السكك الحديدية ومصافي النفط والمطارات كما حدث في الآونة الأخيرة، . وفي الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط، أُضيف هدف جديد إلى هذه القائمة وهو: مراكز البيانات.

ألحقت غارات بطائرات مسيرة أضراراً بثلاثة منشآت تديرها شركة "أمازون دوت كوم" (Amazon.com) في كل من الإمارات والبحرين. كما استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة ما لا يقل عن مركزين للبيانات في طهران، أحدهما مرتبط بـ"الحرس الثوري" الإيراني، وفق منظمة "هوليستك ريزيليانس" (Holistic Resilience) غير الربحية المتخصصة في تتبع الغارات الجوية.

يرى دانيال إفراتي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إي دي داتا سنترز" (NED Data Centers)، وهي شركة إسرائيلية تبني مراكز بيانات محصنة، أن استهداف مثل هذه المنشآت قد يؤدي إلى "شل البنوك وتعطيل المكاتب الحكومية" إلى جانب قطاعات رئيسية أخرى. وأضاف: "إذا توقفت الأنظمة لمدة دقيقة واحدة فقط، فقد يكلف ذلك أي مؤسسة الملايين".

رغم عدم التأكد من أن إيران كانت تستهدف تحديداً منشآت "أمازون"، فإن القدرة الحاسوبية أصبحت بوضوح ضرورة استراتيجية. فمزارع الخوادم التي تخزن البيانات وتوفر الخدمات الرقمية الأساسية، يُنظر إليها باعتبارها مراكز قوة محتملة للدولة، وليست مجرد أصول تجارية محايدة.

تعتمد تكنولوجيا الدفاع بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، لأغراض المراقبة وتوجيه الطائرات المسيرة وتحليل مقاطع الفيديو ولقطات الأقمار الاصطناعية في الوقت الفعلي. فعلى سبيل المثال، منذ أن شنت روسيا هجومها الشامل ضد أوكرانيا قبل أربع سنوات، استهدفت مراراً وتكراراً البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

يقول هنري ساتون، مؤسس جمعية مراكز بيانات الخليج (Gulf Data Centre Association)، وهي منظمة تجارية: إن مراكز البيانات "تُعد هدفاً طبيعياً".

Ch3R2Dkjab_1772711296

انتشار مراكز البيانات في الخليج

شهدت منطقة الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة توافداً كبيراً من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة للاستفادة من وفرة الطاقة الرخيصة والأراضي المتاحة في المنطقة. وتُدار معظم عمليات هذه الشركات عبر شراكات مع مشغلي مراكز بيانات محليين، ليصعب بذلك تحديد أي من هذه المنشآت يرتبط بشركات أميركية.

وبحسب شركة الأبحاث "دي سي بايت" (DC Byte)، فإن نحو 230 مركز بيانات أُنشئ أو يجري تطويره في ست دول عربية مطلة على الخليج، لا يملك منها بالكامل سوى عدد محدود تشغله عملاقة التكنولوجيا الأمريكية "أمازون". وكان ثلاثة من هذه المراكز ضمن المنشآت التي تعرضت للهجوم.

لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المرافق قد استُخدمت في عمليات عسكرية. لكن "أمازون " (إلى جانب "جوجل")، ترتبط بعقد قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجهات من بينها الجيش الإسرائيلي.

في هذا السياق، يرى إد غالفين، مؤسس شركة "دي سي بايت"، أن استهداف مراكز "أمازون" تحديداً لم يكن مصادفة. ويقول إن "استهداف خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) سيكون أسهل" مقارنة بخدمات التكنولوجيا الأميركية الأخرى "المستضافة داخل مراكز بيانات يديرها مشغلون محليون".

مشغلو مراكز البيانات في الخليج

مع ذلك، لا تُعد الشركات الأميركية أكبر المشغلين لمراكز البيانات في المنطقة. إذ تعود هذه المكانة إلى شركة "خزنة داتا سنتر" (Khazna Data Center) التي أسسها صندوق الثروة السيادي في أبوظبي "مبادلة" (Mubadala) وترتبط بتحالف مع شركة "مايكروسوفت" (Microsoft).

وفي السعودية، أنشأت شركة "سنتر3" (Center3)، التابعة لأكبر شركة اتصالات في المملكة، ما يقرب من نصف مراكز البيانات في البلاد.

عادة ما تستأجر "مايكروسوفت" و"جوجل" وغيرها من الشركات الأميركية سعة تشغيلية لمراكز البيانات من مشغلين محليين، لتقديم خدمات الحوسبة السحابية في المنطقة. كما أن بعض هذه الشركات يرتبط بعقود مع الجيش الأميركي، ما قد يلفت انتباهاً غير مرغوب فيه إلى شركائها.

امتنعت شركتا "مايكروسوفت" و"جوجل" عن التعليق. كما رفضت "أمازون" الإدلاء بأي تعليق بشأن الضربات بالطائرات المسيرة، لكنها أصدرت بياناً دعت فيه العملاء إلى "تفعيل خطط التعافي من الكوارث، واستعادة البيانات من النسخ الاحتياطية المخزنة في مناطق أخرى عن بُعد، وتحديث تطبيقاتهم" لضمان عدم تأثر بياناتهم بتداعيات النزاع.

مخاطر الحرب على مراكز البيانات

يدفع خطر تعرض عدة مراكز بيانات لهجمات متزامنة خلال زمن الحرب الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها. فعادةً ما يقتصر تأمين مراكز البيانات على التصدي للهجمات الإلكترونية ومنع المتسللين من اختراقها، وليس على التصدي للصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وفي حال توقف مركز واحد عن العمل، يمكن للمشغلين المجهزين جيداً نقل الأحمال التشغيلية إلى مرافق أخرى لتقليل حجم الانقطاع (وإن لم يكن ذلك ممكناً في جميع الحالات).

كما يثير الصراع مخاوف من ارتفاع أقساط التأمين وتكاليف الحماية الأمنية لهذه المنشآت، على الأقل في منطقة الخليج. ويهدد الصراع أيضاً طموحات السعودية والإمارات في أن تصبحا مركزين إقليميين لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

في هذا الصدد، يقول نوح سيلفيا، المحلل في مركز الدراسات الدفاعية البريطاني "رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت" (RUSI): "لا يمكن إخفاء مراكز البيانات، لكن يمكن تزويدها بأنظمة دفاع جوي".