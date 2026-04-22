قطاع الاتصالات يتأهب لأكبر صفقة اندماج في العالم بقيمة 380 مليار دولار

أصبح قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات يقف وراء أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في العالم، وقد يكون في طريقه لتسجيل رقم قياسي جديد.

ذكرت "بلومبرغ" يوم الثلاثاء أن شركة "دويتشه تيليكوم" وذراعها الأمريكية "تي موبايل" (T-Mobile) تناقشان إنشاء شركة قابضة جديدة تتقدم بعرض مبادلة أسهم للاستحواذ على حصص في الشركتين.

من شأن هذه الصفقة أن تضع شركتين تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعتين نحو 380 مليار دولار تحت كيان واحد، بما يؤسس لشركة واحدة تمتلك ثقلاً أكبر يمكّنها من تنفيذ عمليات استحواذ مستقبلية.

من شأن هذه الخطوة أن تُفضي إلى أكبر صفقة اندماج واستحواذ عامة في التاريخ، حسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وستتفوق بذلك على استحواذ شركة "أميركا أونلاين" (America Online) على "تايم وارنر" (Time Warner) مقابل 186 مليار دولار شاملة الديون، واستحواذ "فودافون آير تاتش" (Vodafone AirTouch) على "مانسمان" (Mannesmann) بقيمة مماثلة، واللتين أُنجزتا مطلع الألفية.

من المؤكد أن الاندماج بين "دويتشه تيليكوم" و"تي موبايل" سيواجه عقبات عديدة، إذ قد تحتاج الشركتان لتقديم التزامات قوية تجاه أسواقهما المحلية. كما سيتعين على الحكومة الألمانية، التي تمتلك حصة في "دويتشه تيليكوم"، الموافقة على أي صفقة ودعمها.